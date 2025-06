Stellantis rafforza il suo team BtoB in Europa

Sotto la leadership di Joël Verany, il team BtoB europeo di Stellantis si rafforza con l’ingresso di due nuovi esperti: Franck Trémeaux e Francesco Monaco. Il gruppo automobilistico ha scelto di puntare con forza sul mercato B2B in Europa, consolidando la propria strategia attraverso nomine mirate. Franck Trémeaux, ex direttore regionale Maserati in Francia, assume un ruolo cruciale focalizzato sul Total Cost of Ownership (TCO) e sui valori residui dei veicoli.

Nel suo nuovo incarico, Trémeaux risponderà direttamente a Jean-Christophe Lucchi, responsabile TCO, valori residui e ICT, contribuendo a ottimizzare le soluzioni di gestione della flotta per i clienti business. Questo rafforzamento sottolinea l’impegno di Stellantis nel migliorare l’offerta B2B e nel rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Secondo quanto riportato da Auto Actu, Francesco Monaco assumerà la responsabilità di Fleet Service Europe e, più specificamente, di Fleet 4 Care, un nuovo servizio dedicato alla soddisfazione delle flotte. In precedenza, dal 2021, era Direttore dell’Economia Circolare (vendita di componenti rigenerati e riutilizzati) presso Stellantis Europe.

In Maserati, la gestione delle vendite in Francia è ora affidata a Ivan Sturma, che copre due terzi del territorio, e a Bertrand Chamblay, che ne mantiene un terzo e ora si occupa anche del B2B. Entrambi riportano a Julien Brunet, Amministratore Delegato di Maserati West Europe. Ivan Sturma è stato in precedenza Direttore Veicoli Nuovi, Veicoli Usati e Post-Vendita per la regione Alvernia-Rodano-Alpi presso Toyota Francia.