A Saras finanziamento di 350 milioni garantito Sace. Di cosa parliamo? Saras è una società per azioni italiana (classe 1962) operativa nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica. Sace è una società per azioni del gruppo italiano Cassa depositi e prestiti. I soldi arrivano da un pool di istituti bancari capitanato da Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Obiettivo: sostenere il capitale circolante del gruppo. Credito erogato in un’unica soluzione con scadenza a settembre 2024.

A Saras finanziamento di 350 milioni garantito Sace: di che si tratta

Infatti, il decreto Liquidità dell’8 aprile 2020 ha introdotto misure urgenti per sostenere la continuità aziendale e favorire l’accesso al credito. Indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica. A goderne è la Saras, società guidata dall’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: prestito assistito per il 70% dell’importo dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzie Italia.

C’è un preammortamento di nove mesi, con previsione di un rimborso a rate trimestrali costanti a partire da fine settembre 2021. Moratti ha spiegato che questa nuova linea di credito rafforza significativamente la struttura patrimoniale della società, e consente di attraversare una fase senza precedenti per il settore. Si è ora pronti a cogliere i primi segnali di ripresa, attesi per la seconda metà del 2021. acCosì, il gruppo darà un’altra prova della resilienza che lo ha sempre contraddistinto.

Anche FCA Italy aveva ottenuto un prestito

Ricordiamo che, a metà maggio 2020, il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo aveva approvato la delibera relativa all’erogazione a FCA Italy di un prestito: 6,3 miliardi di euro. Alla luce del ruolo fondamentale di tale finanziamento per la filiera italiana dell’automotive.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI