Parco italiano vecchio da record: proprio per questo, sarebbero necessari ecobonus stabili, duraturi, con somme forti come in Francia (8 miliardi) e Germania (sgravi fiscali ancora più pesanti e importanti). Per fortuna, ci siamo quasi con qualche piccolo bonus per il nuovo.

Parco italiano vecchio da record: i numeri

Ma vediamo i dati, secondo l’Unrae.

In Italia, l’età media delle auto in circolazione supera gli 11 anni.

8 anni Regno Unito,

9 Francia

9,5 Germania.

Da noi, l’età media delle auto è schizzata all’insù di di ben 4 anni negli ultimi 13 anni. Non è possibile vedere circolare sulle strade ancora per molti anni vetture insicure e con motori vetusti, fortemente inquinanti.

Morale: urgente invertire il trend e accelerare il processo di rinnovo delle vetture più anziane.

Colonnine per le ricarica: secondo pilastro

Questo non basta. Serve incentivare un’ampia diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica per avvicinarci all’obiettivo indicato per il 2030 dalla Commissione europea: 30 milioni di vetture a emissioni zero. Servirebbe uno sviluppo di 15 volte superiore rispetto alla situazione attuale. E anche in questo caso l’Italia si posiziona sotto la media fra i Paesi comunitari.

Italia, 2,7 punti disponibili ogni 100 km di rete viaria.

Media europea 4,7 punti di ricarica per le elettriche.

Norvegia 19,2

Olanda 44,2

UK 7,4,

Germania 6,8,

Francia 4,1.

Incentivi più promozioni per lo sviluppo dell’elettrica

Chiaramente, le Case devono fare la loro parte. Servono anche promozioni gustose da affiancare agli incentivi. Può trattarsi di finanziamenti a tassi ragionevoli, oppure noleggi a lungo termine. Così, paghi il canone mensile e utilizzi la vettura per un certo numero di anni. O leasing: alla fine, se vuoi versi il riscatto e la compri. Se invece c’è un’elettrica più moderna (probabile), la cambi, con un secondo leasing.

