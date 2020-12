Ecco una Dodge Charger con porte in stile Lamborghini | Video

Lamborghini è una delle poche case automobilistiche a proporre auto con portiere ad apertura verticale. Tuttavia, la Dodge Charger che vi proponiamo in questo articolo è stata oggetto di tale modifica nonostante sia una muscle car americana.

Una società chiamata Vertical Doors ha pubblicato nelle scorse ore su YouTube un video in cui mostra un esemplare del berlina di FCA appartenente a uno dei suoi clienti ed è dotata proprio di porte anteriori che si aprono verso l’alto. Oltre alle speciali portiere, la particolare Charger dispone di altre componenti aggiornate come nuove minigonne, spoiler, diffusori e feritoie per il lunotto posteriore.

Dodge Charger: ecco un esemplare con porte ad apertura verticale

Il tutto è abbinato a una carrozzeria dipinta per metà grigio e per metà blu. L’assetto ribassato e alcuni loghi Super Bee modificati completano il look di questa speciale Dodge Charger. Per quanto strana possa essere questa combinazione, la stessa Vertical Doors ha effettuato la conversione delle portiere su altri esemplari della muscle car di Dodge. Uno di questi li ha persino nella parte posteriore.

Secondo il sito Web ufficiale dell’azienda, questo particolare set costa 1400 dollari (1142 euro) e funziona con qualunque Charger dal 2011 in poi, sebbene proponga altri kit per i modelli più vecchi. Il pacchetto include due ammortizzatori a gas, cerniere speciali e varie viti necessarie per il montaggio.

Se ciò non bastasse, si tratta di un processo completamente reversibile. Ciò significa che è possibile tornare alle portiere originali senza alcun problema. Per maggiori informazioni sulla conversione della Dodge Charger, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

