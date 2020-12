Citroën lancerà un SUV medio in India

Non è un segreto che Citroën inizierà a lanciare prodotti sviluppati localmente in India a partire dalla seconda metà del 2021. La società introdurrà il SUV C5 Aircross come unità CBU nel primo trimestre del 2021. Tuttavia, il primo prodotto sviluppato localmente sarà un SUV inferiore ai 4 metri – internamente chiamato Citroen C21.

Un nuovo rapporto dei media afferma che la prossima linea di prodotti Citroën per l’India prevederà anche un SUV di medie dimensioni. Questo SUV rivaleggerà con modelli del calibro di Kia Seltos, Hyundai Creta e Nissan Kicks. Il rapporto afferma inoltre che il nuovo SUV di medie dimensioni non sarà lanciato prima del 2022. Citroen sta anche valutando la possibilità di introdurre una nuova berlina premium e una nuova berlina compatta.

Si prevede che il nuovo SUV di medie dimensioni sarà basato sulla piattaforma del Groupe PSA CMP (EMP1). La piattaforma modulare comune è anche alla base della popolare berlina premium Peugeot 208. Questa piattaforma è compatibile per ospitare diversi stili di carrozzeria e diversi motori tra cui benzina, diesel, ibrido ed elettrico. Infatti, anche FCA (Fiat Chrysler Automobile) utilizzerà questa piattaforma per sviluppare una nuova generazione di piccole auto.

Il rapporto afferma inoltre che i prodotti Citroën del mercato di massa saranno offerti solo in versione benzina. L’opzione del motore diesel sarà limitata per i modelli premium e la Citroen C5 Aircross riceverà il motore diesel turbo 2.0L. Secondo quanto riferito, la società sta lavorando a un nuovissimo motore a benzina turbo da 1,2 litri, che dovrebbe produrre circa 130 CV di potenza. Saranno offerte sia le opzioni di cambio manuale che automatico.

Ti potrebbe interessare: Nuove Citroën C4 ed e-C4: tanta tecnologia per la massima sicurezza a bordo

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI