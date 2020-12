Un (incredibile) kit trasforma la Mazda MX-5 in una Alfa Romeo 158

Si può dire che spettacolo? Probabilmente si! Basta avere a disposizione una Mazda MX-5 di seconda generazione, o una carcassa della celebre spider di Mazda, per farla diventare una monoposto di grande fascino a marchio Alfa Romeo. È un po’ questo quello che ha deciso di mettere in pratica Anthony Anstead con un kit apposito denominato Tipo 184.

Il kit è in grado di replicare con una incredibile fedeltà l’Alfetta del 1938, ovvero l’Alfa Romeo 158 che il Biscione produsse fino al 1950 vincendo praticamente dovunque e ponendo le basi alla 159 che vinse il primo Mondiale di Formula 1 nel 1950. La Mazda MX-5 si presta molto bene alla trasformazione, ma non è nemmeno la prima volta che viene utilizzata per riportare alla luce icone del passato dell’automobile. Stavolta però il risultato è semplicemente pazzesco.

Un kit davvero ben fatto

Il kit Tipo 184 prevede l’adozione di speciali elementi per rivedere il telaio, oltre a nuove pannellature per ottenere la caratteristica carrozzeria dell’Alfa Romeo 158. Nulla viene lasciato al caso: lo scarico prevede infatti otto terminali, gli stessi utili agli otto cilindri del propulsore originale sebbene solamente quattro sono quelli funzionanti e gli altri quattro hanno solo una funzione estetica.

Come era consuetudine per l’epoca, la conformazione tecnica della monoposto dava il nome alla vettura. L’Alfa Romeo 158 si chiamava così grazie al suo propulsore da 1.5 litri con 8 cilindri. Ne deriva quindi che il kit denominato Tipo 184 prosegue su questa linea visto che il propulsore rimane ora quello originale della Mazda MX-5 che è un 1.8 con 4 cilindri.

La cosa interessante è che il kit si può praticamente assemblare a casa, da soli seguendo una guida che indirizza il costruttore passo passo. L’incredibile risultato è stato presentato durante le puntate di “Ant: missione Alfa 158” andato in onda su MotorTrend. Tuttavia per l’acquisto del kit bisogna fare in fretta, visto che ne esistono solamente 10 esemplari. Si possono infatti acquistare direttamente online qui: si avrà a disposizione quindi il kit completo e l’opportunità di costruire la vettura presso l’officina di Anthony Anstead grazie anche a lezioni pratiche condotte dallo stesso ideatore del progetto. Il prezzo di lancio non è particolarmente spropositato: servono 7.499 sterline, tasse escluse, ovvero poco più di 8mila euro.

