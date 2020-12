La strategia di Alfa Romeo per aumentare la propria presenza in Messico

Jesús Gallo, direttore responsabile di Alfa Romeo in Messico, è fiducioso che, dopo l’arrivo del Tonale, Alfa Romeo aumenterà le sue vendite nel Paese fino a tre cifre. Con un prezzo che potrebbe partire da 700.000 pesos, è più accessibile dello Stelvio. “Ci permetterà di attaccare un mercato di ingresso premium, che in Messico concentra tra il 40 e il 45% delle vendite del segmento. Crediamo che possa essere uno spartiacque per il marchio ”, afferma.

La casa automobilistica del Biscione sta anche cercando di connettersi meglio con le giovani generazioni, che sembrano meno entusiaste degli sport motoristici. “L’arrivo di nuove applicazioni di trasporto sta facendo vedere alle persone l’auto come qualcosa di più funzionale che emotivo”, afferma Cristian Rocha, direttore dell’agenzia creativa Made, responsabile della nuova campagna del marchio. Per ora, a fine anno, la Giulietta vedrà la fine della sua produzione.

In Messico, il marchio offrirà un’edizione speciale, prima che il suo posto venga preso dal Tonale. “In futuro in Messico ci saranno molte più Alfa Romeo di quelle che vediamo oggi per le strade”, confida Gallo. Crediamo che l’arrivo di Tonale possa essere uno spartiacque per il marchio ”, afferma. Vedremo dunque se davvero in Messico la situazione del Biscione migliorerà già nel corso dei prossimi anni.

