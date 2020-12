PSA informa i suoi azionisti di alcuni cambiamenti

A seguito della pubblicazione del decreto n ° 2020-1614 del 18 dicembre 2020 che proroga e modifica il decreto n ° 2020-418 del 10 aprile 2020 che specifica le modalità per lo svolgimento delle assemblee a porte chiuse, PSA informa i propri azionisti di alcune modifiche dei termini di partecipazione e svolgimento delle Assemblee del 4 gennaio 2021.

Gli azionisti che hanno scelto di farsi rappresentare da un delegato di loro scelta devono comunicare la loro nomina e possono altresì revocarli fino al quarto giorno precedente le assemblee, ossia entro e non oltre giovedì 31 dicembre 2020 a mezzanotte, ora di Parigi.

Il delegato deve inviare le proprie istruzioni di voto per l’esercizio del proprio mandato sotto forma di copia scannerizzata del modulo unico, a Société Générale, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: assemblees.generales@sgss.socgen.com.

Il modulo deve riportare il cognome, nome e indirizzo del rappresentante, la dicitura “In qualità di rappresentante”, e deve essere datato e firmato. Le istruzioni di voto sono indicate nel modulo “Voto per posta”. Il delegato deve allegare una copia della propria carta d’identità e, ove applicabile, una procura della persona giuridica che rappresenta. Ai sensi del decreto n ° 2020-418 del 10 aprile 2020 e successive modifiche, per essere preso in considerazione, il messaggio elettronico deve pervenire a Société Générale entro e non oltre il quarto giorno precedente la data delle Assemblee, ossia giovedì 31 dicembre , 2020, a mezzanotte, ora di Parigi.

Gli azionisti di PSA sono invitati a inviare le loro domande scritte alla Società al più tardi entro la fine del secondo giorno lavorativo precedente la data delle Assemblee, ossia il 30 dicembre 2020. Le risposte a queste domande saranno pubblicate sul sito del Groupe PSA al termine delle Assemblee o al più tardi entro la fine del quinto giorno lavorativo dalla data delle Assemblee.

La Società informa inoltre i propri azionisti che è ora disponibile un elenco di domande e risposte frequenti in merito alla proposta di fusione tra PSA e FCA (ed in particolare in merito all’ammissione della quota di Stellantis, società risultante dalla fusione, su Euronext Paris) per la loro attenzione sul sito web del Groupe PSA al seguente indirizzo: www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/.

