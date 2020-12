Tornate indietro nel tempo. Ricordate i disagi registrati dagli utenti autostradali in viaggio sulla Serravalle-Genova? Ecco allora il rimborso neve sull’A7 il 4 dicembre: come fare. Lo dice Autostrade per l’Italia, gestore di quel tratto. In una zona, la Liguria, davvero critica sotto tutti i punti di vista quando si parla di mobilità. Il problema non c’è più: completata durante la notte tra il 4 e il 5 dicembre la rimozione della colonna di mezzi pesanti rimasti bloccati verso il Valico dei Giovi. Erano transitati durante la nevicata del 4, in vigenza del divieto di circolazione per tale categoria di veicoli, attivato dalle ore dalle 8.45 circa del mattino. Per ben 40 cm di neve caduti.

Rimborso neve sull’A7 il 4 dicembre: quale link

Autostrade per l’Italia ha deciso di garantire forme di ristoro tra cui il rimborso del pedaggio e l’erogazione di buoni viacard in base al tempo di percorrenza e al disagio subito.

Bisogna compilare il form disponibile a un link specifico. Ricordando che il rimborso verrà erogato per ogni veicolo e non per ogni persona a bordo della macchina. Pertanto, se un guidatore era solo il risarcimento è identico a quelle vetture dove c’erano anche 5 passeggeri.

Qui il link webform.autostrade.it.

Risarcimento in 8 passi da Aspi per la nevicata

Anzitutto, si prende visione della privacy. Poi si chiede il rimborso grazie al menu a tendina che specifica tratta e data. Quindi si inseriscono i dati personali. Attenzione: servono le coordinate Iban, così che avvenga il bonifico da Aspi al guidatore. Sono molto importanti i dati del transito. È possibile allegare la ricevuta di transito o altro documento che attesti il pagamento. Allegare solo file di tipo PDF o immagine (jpg, png, gif) fino a una dimensione massima totale di 9MB. Seguono eventuali note.

