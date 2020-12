Scadenza e rinnovo delle polizze auto accessorie: cosa fare

La Rc auto è l’assicurazione obbligatoria che tutti conoscono, ma cosa fare con scadenza e rinnovo delle polizze auto accessorie? Parliamo di Furto e incendio, ma anche di Atti vandalici, Kasko, Cristalli, Infortuni del guidatore e altro. Ecco una guida Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) dedicata agli automobilisti per gestire bene la propria posizione assicurativa.

Scadenza e rinnovo delle polizze auto accessorie: i propri diritti

Il caso in esame è semplice. Alla scadenza annuale, hai scelto di non rinnovare la polizza Rc auto con la vecchia compagnia di assicurazione. Ma non hai comunicato la disdetta per le garanzie accessorie. Perché? Pensavi che andassero a braccetto. Che fossero annullate automaticamente con la vecchia polizza Rca. Risultato: ora la precedente impresa di assicurazione pretende il pagamento di queste garanzie.

Come ti difendi? Te lo dice l’Ivass. La legge Concorrenza 124/2017, in vigore dal 29 agosto 2017 ha esteso il divieto di tacito rinnovo anche alle assicurazioni dei rischi accessori. La polizza non si rinnova in silenzio da sola. Per il prolungamento di un anno, serve il sì esplicito dell’automobilista. Se non c’è questo ok del cliente, allora la compagnia non può allungare di un anno il contratto della polizza accessoria. Questo vale per Rca come per Furto e altro. Ossia per il rischio principale e i rischi accessori.

No, la disdetta di Rca e polizze accessorie non serve

Non è necessario procedere alla disdetta del contratto danni accessorio alla polizza Rc auto: si ritiene risolto alla scadenza contrattuale prevista. Occhio alle ricerche online: ci sono forum con vecchie leggi. Sono bufale. No alle fake news. La verità è che la nuova normativa si applica a tutti i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge Concorrenza (29 agosto 2017). All’insegna della massima e totale libertà.

