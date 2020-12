Alfa Romeo Brennero sarà il nome del futuro B-SUV?

Secondo indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati Alfa Romeo Brennero sarà il nome scelto dalla casa automobilistica del Biscione per il suo futuro SUV di segmento B. Questo modello dovrebbe venire svelato tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Il suo sbarco in concessionaria avverrà nel corso del 2023. Il modello in questione sarà il primo di Alfa Romeo a nascere sulla piattaforma CMP del gruppo francese PSA.

Alfa Romeo Brennero dunque dovrebbe essere il nome scelto per questo modello da Alfa Romeo che quindi dopo Stelvio e Tonale continuerà a chiamare i suoi SUV con nomi di celebri passi di montagna.

Si era vociferato anche il nome di Alfa Romeo Milano per questo SUV che avrà una vocazione fortemente urbana ma sembra proprio che si voglia dare continuità rispetto agli altri nomi scelti per i SUV del Biscione.

Alfa Romeo Brennero tra l’altro sarà anche il primo modello dello storico marchio milanese ad arrivare sul mercato anche con una versione completamente elettrica. Al momento non si sa nulla di questo modello se non che il suo design ovviamente sarà tipicamente quello di una Alfa Romeo.

Normale il riferimento al design di Tonale che quando fu presentato venne anche definito come una sorta di anticipazione di quello che sarà il design dei futuri modelli del Biscione.

Maggiori dettagli su Alfa Romeo Brennero li avremo nel corso del 2021. Dopo che la fusione di Fiat Chrysler con PSA sarà ultimata dovremo conoscere nuovi dettagli su questo modello.

