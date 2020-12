Fiat 500 fa il pieno di premi e riconoscimenti internazionali

Poche settimane dopo la sua presentazione alla stampa internazionale, la Nuova Fiat 500 continua ad affascinare il pubblico europeo, ottenendo una doppia vittoria – prima in Francia, poi nel Regno Unito – migliorando ulteriormente un trofeo che include già ‘Green Car’ all’Automobile Awards 2020, più ‘Car of the Year e Best Small Electric Car’ conferiti da DrivingElectric, per unirsi al premio ‘Best Design 2020’ dalla rivista tedesca ‘Auto Motor und Sport’ e ‘Best Design Concept’ nel rinomato ‘Red Dot Design Awards ‘.

In Francia, la Nuova Fiat 500 ha vinto ‘Green Car’ ai Automobile Awards 2020, riconoscimento conferito da una giuria di esperti del settore automobilistico, fan e consumatori finali, annoverando tra i suoi membri l’ospite d’onore, l’attore e comico Arnaud Ducret . Il nuovo modello ha vinto per la prima volta anche un premio nel Regno Unito: il prestigioso ‘Car of the Year and Best Small Electric Car’, assegnato dal sito web specializzato ‘DrivingElectric’, dove è stato apprezzato per il suo design elegante, tecnologia, autonomia utilizzabile fino a 320 km e il prezzo dell’allestimento Action entry-level.

Questa doppia vittoria arriva dopo gli altri due ambiti premi ricevuti di recente in Germania. Il primo è stato ad ottobre, quando la Nuova 500 ha vinto un ‘Red Dot Award 2020’ – uno dei premi più ambiti nel mondo del design industriale – nella categoria Design Concept. La giuria era composta da 21 tra i più rinomati professionisti del design e docenti del mondo, avendo considerato quest’anno oltre 4.100 candidati provenienti da 52 paesi.

Lo stesso successo riscuote un mese dopo con il titolo di “Miglior design 2020” nella sua categoria, conferito dai lettori della rivista tedesca “Auto Motor und Sport”, che hanno votato al concorso “Autonis 2020”. La Nuova 500 ha così ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo del design, battendo la concorrenza con un motore a scoppio convenzionale, grazie al suo stile unico e distintivo che continua a stupire e incantare.

Quattro prestigiosi riconoscimenti, a conferma che la Nuova 500 sta rivoluzionando il mondo della mobilità elettrica in termini di tecnologia e design.

La prima auto 100% elettrica di FCA, rimane ancora una vera 500. La batteria da 42 kW garantisce un’autonomia estesa, fino a 320 km nel ciclo WLTP, aumentando a 450 km nel ciclo urbano, e viene fornita con un caricabatterie da 85 kW di serie in entrambe le versioni Passion e Icon.

Bastano 5 minuti per caricarlo fino a percorrere 50 chilometri, più del necessario per un uso quotidiano medio. Il caricabatterie rapido può anche caricare la batteria fino all’80% in soli 35 minuti. In termini di prestazioni, le batterie sono abbinate a un motore elettrico da 87 kW (118 CV), che fornisce una velocità massima limitata automaticamente di 150 km / h, un’accelerazione da 0 a 100 km / h in 9,0 secondi e da 0 a 50 km / h in 3,1 secondi.

Ti potrebbe interessare: FCA anticipa l’arrivo in Brasile delle Jeep Compass Hybrid e Fiat 500 Elettrica

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI