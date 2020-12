Dodge Durango SRT 2021: disponibili i pacchetti SRT Black & Redline Stripe

A gennaio, Dodge ha introdotto due nuovi pacchetti per il Durango SRT 2020. L’SRT Black Appearance e quello Redline Stripe hanno debuttato ufficialmente in occasione del Salone di Chicago 2020 e la produzione era prevista per il mese successivo.

Sfortunatamente, il coronavirus ha portato all’interruzione della produzione e la casa automobilistica americana ha dovuto aspettare fino a giugno per aprire ufficialmente gli ordini per i due nuovi pacchetti.

Dodge Durango SRT 2021: ritornano disponibili i pacchetti SRT Black e Redline Stripe

Con l’arrivo sul mercato del model year 2021 del performante SUV, che include anche i modelli SRT 392 ed SRT Hellcat, il brand di FCA ha deciso di reintrodurre i pacchetti SRT Black Appearance e Redline Stripe per i veicoli aggiornati.

Il primo pacchetto presenta inserti in Midnight Grey Metallic e Gloss Black in tutto la parte esterna del veicolo. In particolare, abbiamo badge SRT o SRT Hellcat della griglia in Midnight Grey Metallic, badge 392 o Hellcat in Midnight Grey Metallic con finitura Gloss Black, calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, terminali di scarico in Eclipse Black, cerchi in alluminio Lights-Out da 20”, badge Durango sul portellone posteriore in Midnight Grey Metallic e badge SRT o SRT Hellcat sempre sul portellone posteriore in Midnight Grey Metallic. Il pacchetto SRT Black Appearance è disponibile a un prezzo di listino di 1495 dollari (1227 euro) negli Stati Uniti o 1995 dollari canadesi (1269 euro) in Canada.

Il secondo pacchetto è quello Redline Stripe. Questo propone una striscia centrale in Satin Black con inserti in Redline Red su ogni bordo. Il pacchetto è disponibile a un prezzo di listino di 1295 dollari (1063 euro) in USA e di 1495 dollari canadesi (951 euro) in Canada. Inoltre, il pacchetto Redline Stripe si aggiunge agli altri di strisce colorate proposti da Mopar che includono Bright Blue, Flame Red, Gunmetal Low Gloss, Low Gloss Black e Sterling Silver.

Sia il pacchetto SRT Black Appearance che quello Redline Stripe possono essere aggiunti a tutte e 10 le colorazioni esterne disponibili per i Dodge Durango SRT 392 ed SRT Hellcat 2021. Queste includono Billet Silver, DB Black, Destroyer Grey, F8 Green, Granite Crystal, Octane Red, Reactor Blue, Redline, White Knuckle e Vice White.

