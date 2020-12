Alfa Romeo Stelvio GTA/GTAm: ecco come sarebbe | Render

Proprio come con la Giulia, Alfa Romeo propone una versione Quadrifoglio del suo Alfa Romeo Stelvio capace di sviluppare una potenza di 510 CV e 600 nm proveniente dallo stesso motore V6 biturbo da 2.9 litri. Tuttavia, recentemente il Biscione ha portato sul mercato la Giulia GTA/GTAm che produce 30 CV in più della Quadrifoglio.

MotorTrend, però, ha immaginato in alcuni render come sarebbe l’Alfa Romeo Stelvio GTA/GTAm, una variante più leggera, potente e sportiva della QF. Proprio come la Giulia GTA, l’ipotetico Stelvio GTA sarebbe più leggero di circa 100 kg.

Alfa Romeo Stelvio GTA/GTAm: un progetto digitale prova ad immaginare la versione da 540 CV

Allo stesso modo, il performante SUV utilizzerebbe una serie di componenti in fibra di carbonio: albero motore, cofano, paraurti anteriori e posteriori e altro ancora. Anche l’alluminio e il Lexan sarebbero impiegati per ridurre ulteriormente il peso.

La versione GTAm includerebbe sicuramente sedili da corsa con guscio in fibra di carbonio nella parte anteriore, imbracature da corsa a sei punti e varie parti aerodinamiche più aggressive. Proprio come la Giulia GTAm, l’Alfa Romeo Stelvio GTAm non disporrebbe dei sedili posteriori.

Il V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV della Quadrifoglio verrebbe probabilmente potenziato e portato a 540 CV con un impianto di scarico Akrapovic realizzato in titanio leggero. Con queste caratteristiche, il SUV dovrebbe impiegare due decimi di secondo in meno nello scatto da 0 a 100 km/h rispetto allo Stelvio Quadrifoglio (che impiega 3,8 secondi).

Come è possibile vedere nei render realizzati da MotorTrend, manca il grosso alettone posteriore visto sulla berlina in quanto sul presunto Stelvio GTAm non troverebbe spazio. Tuttavia, sono presenti i dettagli neri sulla parte frontale, sul profilo laterale e sul retro.

Grazie al suo design più basso e largo, l’Alfa Romeo Stelvio GTAm sembra la Giulia Sportwagon mai arrivata sul mercato. Purtroppo, questa versione del primo Sport Utility Behicle del Biscione rimane soltanto un progetto digitale, a meno che qualcuno non decida di modificare pesantemente il suo Quadrifoglio.

