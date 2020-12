Ram 1500 non arriverà in versione diesel in Brasile

L’arrivo sul mercato del Ram 1500 Rebel potrebbe aver sorpreso (e deluso) le persone che si aspettavano l’arrivo di una versione diesel. Secondo la casa automobilistica americana, non ci sono piani per introdurre nel mercato brasiliano una variante a gasolio del famosissimo pick-up.

Il motivo è che Ram, tramite delle ricerche di mercato, ha identificato che gli acquirenti sono più interessati a guidare un veicolo con motore a benzina. Il pick-up full-size a benzina arriva in Brasile soltanto tramite delle importazioni mentre il 1500 Rebel giunge come un’opzione ufficiale per coloro che apprezzano questo segmento.

Ram 1500: il nuovo pick-up verrà offerto soltanto con motore a benzina in Brasile

Il 1500 è stato lanciato nel mercato brasiliano per supportare l’ottimo lavoro svolto già dal 2500 con il suo prestante motore Cummins da 6.7 litri da 365 CV. Rivolto ai clienti del settore agroalimentare, il pick-up heavy duty parte da 376.990 R$ (60.484 euro) ed è stato un valido aiuto anche durante questo periodo di quarantena.

Il Ram 1500 Rebel, invece, si propone per servire i clienti che utilizzano un pick-up più per il tempo libero che per il lavoro. Sotto il cofano si nasconde l’apprezzatissimo motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa 400 CV di potenza.

Grazie a queste caratteristiche, il modello riesce ad essere apprezzabile anche in off-road. Accanto all’otto cilindri troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità e una trazione integrale 4×4.

