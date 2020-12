Ram 1500 TRX affronta un F-150 Super Snake Sport in una drag race

Ram ha presentato quest’anno il nuovo e prestante Ram 1500 TRX che si propone sul mercato come un pick-up equipaggiato dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che è in grado di sviluppare una potenza di 712 CV. Per chi non lo sapesse, si tratta dello stesso propulsore utilizzato sulle Dodge Challenger e Charger SRT Hellcat e sulla Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Il nuovo TRX giunge sul mercato come diretto rivale del Ford F-150 Raptor che propone “solo” un EcoBoost V6 da 3.5 litri. I due pick-up performanti si sono già sfidati in varie drag race e, ovviamente, il 1500 TRX ne è uscito vincitore. In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, però, Ford avrebbe intenzione di portare presto sul mercato una versione con motore V8 del Raptor per scontrarsi direttamente con il TRX.

Ram 1500 TRX: il pick-up Hellcat gareggia contro un F-150 da 781 CV

Visto che il pick-up di FCA è presente già sul mercato, inoltre, il produttore di Detroit ha il tempo necessario per creare qualcosa di meglio. In attesa di avere maggiori informazioni, Ford potrebbe già avere un degno concorrente per il pick-up Hellcat.

Stiamo parlando dell’F-150 Super Snake Sport e del suo V8 sovralimentato da 5 litri che sviluppa non meno di 781 CV di potenza. Nonostante stia iniziando a mostrare i segni della vecchiaia sia dentro che fuori, questo veicolo ha sicuramente tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il TRX.

Dopo la galleria fotografica trovate una gara di accelerazione condotta dai ragazzi di Throttle House fra questi due veicoli. L’F-150 Super Snake Sport monta degli pneumatici Toyo Proxes ST iii che sono molto più adatti a una drag race rispetto ai Goodyear Wrangler dal design molto più aggressivo montati dal Ram 1500 TRX . Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto.

