Bosch presenta DAS 3000, un nuovo dispositivo di calibrazione degli ADAS

Con l’aumento della diffusione dei veicoli dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) basati su telecamere e radar, le officine stanno assistendo a un incremento della domanda di calibrazione di tali sistemi con scopo di riparazione o manutenzione. Per svolgere al meglio queste operazioni, Bosch ha sviluppato un dispositivo di calibrazione e regolazione chiamato Bosch DAS 3000 che consente di rendere le procedure più veloci e semplici.

I nuovi aggrappi ruote riducono il tempo di preparazione e aumentano la precisione della misurazione. Grazie alla nuova interfaccia grafica, le operazioni sono ora più rapide e intuitive. L’utilizzo della nuova piastra di contatto paraurti assicura una misurazione precisa e rapida, in linea con le specifiche delle case automobilistiche.

DAS 3000: ecco il nuovo dispositivo di calibrazione degli ADAS sviluppato da Bosch

Le versioni precedenti del sistema DAS possono essere aggiornate attraverso un apposito kit. Le varie innovazioni introdotte con il Bosch DAS 3000 riducono ulteriormente i tempi di preparazione alla calibrazione del 30% grazie ai nuovi aggrappi ruote e all’implementazione di nuove procedure software.

La struttura consente un solido sostegno per i pannelli di calibrazione mentre la livella assicura il centraggio preciso sulla ruota. Presenti anche due bracci che ancorano il telaio alla ruota mentre una traversa con cilindri scorrevoli assicura un contatto uniforme sullo pneumatico. Questi aggrappi universali possono essere utilizzati con tutti i cerchi da 14″ a 24″, anche quelli Softline.

Il nuovo software sviluppato da Bosch migliora la facilità d’uso e la precisione di misurazione del sistema di calibrazione. Per raggiungere questo obiettivo, il menu di navigazione, le schermate e le istruzioni per l’utente sono stati rielaborati in base ai più recenti test. Il controllo del posizionamento dei pannelli target viene velocizzato da animazioni grafiche che mostrano la posizione corrente e quella obiettivo del DAS 3000.

Inoltre, viene effettuata una rappresentazione digitale migliorata di valori di distanza, angolo di imbardata e spostamento laterale. I nuovi aggrappi permettono poi di misurare la distanza con il pannello di riferimento della ruota anteriore in maniera più semplice. Il DAS 3000 è dotato di un nuovo adattatore il quale garantisce un contatto sicuro, evitando danni ai paraurti dei veicoli ed è fissato alla parte anteriore del telaio di calibrazione.

L’adattatore aggiunge un’altezza massima di 800 mm ed è ricoperto con elementi in gomma morbida per consentire il contatto col paraurti e con la parte anteriore del veicolo senza rischiare di provocare danni. Bosch ha progettato la piastra distanziatrice per l’utilizzo su pavimenti in piano e su ponti sollevatori.

Il nuovo dispositivo è particolarmente adatto per i veicoli di alcune case automobilistiche

Questo adattatore riduce il tempo di calibrazione, soprattutto della telecamera anteriore dei veicoli di Kia, Hyundai, Toyota, Mazda e Mercedes. Inoltre, l’adattatore è particolarmente adatto per la calibrazione del radar anteriore dei veicoli di Volkswagen, BMW e Nissan.

Il dispositivo di calibrazione di nuova generazione può essere utilizzato indifferentemente su tutte le stazioni di lavoro e secondo le specifiche configurazioni del costruttore, sulle stazioni per la regolazione dei fari e sui ponti di sollevamento montati a terra.

Il sistema viene gestito attraverso il computer dell’officina su cui si dovrà installare il software di posizionamento ADAS Bosch e il software Esitronic 2.0 Online in combinazione con il test diagnostico realizzato sempre dall’azienda. Tramite l’ausilio di pannelli di calibrazione diversi, il DAS 3000 è ideale per interventi di calibrazione su tutti i veicoli dei marchi più diffusi.

