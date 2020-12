Abarth 124 Spider non è più disponibile in Australia

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha confermato nelle scorse ore di aver tolto dalla gamma australiana del marchio dello Scorpione l’Abarth 124 Spider. Questa scelta arriva a poco più di quattro anni da quando la roadster è stata lanciata nel mercato australiano a fine 2016. Inoltre, tale conferma giunge circa 12 mesi dopo che la 124 Spider (e la sua cugina Fiat 124 Spider) sono state tolte anche dalla gamma europea.

La casa automobilistica torinese non ha voluto aggiornare il motore a quattro cilindri turbo da 1.4 litri della vettura per soddisfare gli standard sulle emissioni Euro 6d e poi per le poche vendite registrate negli ultimi mesi.

Abarth 124 Spider: la roadster italiana non è più acquistabile nel mercato australiano

Alcune fonti vicine alle concessionarie australiane hanno dichiarato che i nuovi ordini per la vettura sono terminati all’inizio di quest’anno e la maggior parte delle spider vendute nella seconda metà del 2020 sono esemplari che erano già presenti negli inventari degli showroom.

La roadster italiana ha registrato il suo miglior anno, in termini di vendite, in Australia nel 2017, ossia il suo primo anno intero disponibile all’acquisto, con 375 esemplari immatricolati. Nello stesso periodo, la diretta rivale Mazda MX-5 è stata venduta quasi quattro volte in più, registrando 1459 unità vendute.

Le vendite dell’Abarth 124 Spider in Australia sono passate a 153 nel 2018, a 101 nel 2019 e a soli 57 nei primi 11 mesi di quest’anno. Parliamo di un calo dell’83.3%, anche se quest’ultimo è stato influenzato dalla fine della produzione e soprattutto dall’emergenza coronavirus.

La 124 Spider si è differenziata dalla sua cugina gemella giapponese principalmente per lo stile esterno e per il quattro cilindri turbo da 1.4 litri che produce 170 CV di potenza e 250 nm di coppia massima. Quando è stata lanciata, quella Abarth era la versione più potente della piattaforma MX-5, superando il propulsore aspirato da 2 litri della MX-5 del 2016 che produce 160 CV e 200 nm.

Tuttavia, a fine 2018 il propulsore 2.0 della Mazda ha ricevuto un aumento di potenza, più precisamente di 183 CV e 205 nm. Infine, l’Abarth 124 Spider è stata proposta in Australia a un prezzo di partenza di 41.990 dollari australiani (26.072 euro).

