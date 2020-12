Nuovo Opel Vivaro-e eletto International Van of the Year 2021

Oltre al Citroën e-Jumpy, un altro veicolo di PSA ha conquistato il premio International Van of the Year 2021: il nuovo Opel Vivaro-e. Il van elettrico della casa automobilistica tedesca (e la versione venduta nel Regno Unito sotto il marchio Vauxhall) è stato eletto da una giuria di esperti composta da 24 giornalisti ed editor di riviste indipendenti specializzate in veicoli commerciali leggeri.

Il Vivaro-e è disponibile in tre lunghezze e con diverse varianti di carrozzeria e permette ai professionisti di beneficiare di una mobilità a zero emissioni senza compromessi. Opel dà la possibilità di scegliere due livelli di autonomia: 230 km grazie a una batteria da 50 kWh e 330 km grazie a un’unità da 75 kWh (nel ciclo WLTP).

Nuovo Opel Vivaro-e: il van elettrico è stato premiato dai giudici di I-VOTY

Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha detto: “Siamo molto orgogliosi che il nuovo Opel Vivaro-e sia stato votato International Van of the Year 2021 e vorrei dire un grande grazie agli esperti della giuria IVOTY per questo premio, il più grande che si possa sognare nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Opel Vivaro-e stabilisce nuovi standard nel suo segmento di mercato e guida l’elettrificazione della gamma LCV di Opel“.

Lohscheller ha proseguito dicendo: “Il prossimo anno, aggiungeremo le varianti ‘e’ di Opel Combo e Movano, il che significa che la gamma LCV sarà completamente elettrificata prima della fine del 2021! Oggi, Opel sta elettrificando l’intera gamma ad un ritmo veloce, con non meno di sei modelli già disponibili come elettrici a batteria o veicoli ibridi. Avremo versioni elettrificate di tutte le nostre autovetture e veicoli commerciali leggeri entro il 2024“.

Il nuovo Opel Vivaro-e è stato progettato utilizzando la piattaforma EMP2 di PSA. A bordo troviamo una serie di sistemi di assistenza alla guida, come sottolineato dalla giuria di I-VOTY. Ad esempio, abbiamo il riconoscimento esteso dei segnali stradali, l’avviso di stanchezza, l’allarme di collisione frontale, la frenata automatica di emergenza, il sistema di assistenza alla corsia e il display head-up per avere sotto controllo le principali informazioni.

In passato, Opel ha già conquistato il premio International Van of the Year grazie ad Astra Van nel 1999, al Vivaro di prima generazione nel 2002 e al Combo nel 2019.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI