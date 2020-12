Sabato sarà il momento dell’Abarth Digital Day: per la prima volta in streaming

In casa Abarth continua a non venir meno il supporto alla community di appassionati del marchio dello Scorpione. Questo sabato, 19 dicembre, si svolgerà infatti il primissimo Abarth Digital Day che coinvolgerà tutti gli appassionati che saranno coinvolti in maniera virtuale per ottemperare alla mancanza degli Abarth Days in pista a causa dell’imperante pandemia da Coronavirus.

Gli appassionati dello Scorpione si ritroveranno tutti insieme in diretta streaming con l’obiettivo di formalizzare il più grande raduno digitale mai trasmesso nel mondo e quindi configurabile tra i Guinness dei Primati. Tutti gli Abarthisti saranno chiamati a pubblicare un selfie con le loro bellissime vetture. Per questo motivo Abarth richiede massima partecipazione alla Community del marchio sportivo. Nello specifico, nell’arco di un’ora, bisognerà postare i selfie poco prima della diretta streaming su una pagina Facebook realizzata per l’occasione (raggiungibile qui). Per ottenere il Guinness dei Primati bisognerà realizzare almeno 500 foto che nell’eventualità sarà decretato durante la diretta streaming dall’apposito comitato.

Ospiti e divertimento

L’Abarth Digital Day sarà presentato da Ylenia Baccaro che su Radio 105 conduce la nota trasmissione Tutto Esaurito. Con lei ci sarà anche Fabio Liuzzi, DJ sempre di Radio 105, oltre all’influencer Ema Motorsport che si collegherà all’evento. “L’alchimista dei motori” si esibirà in una performance dalle Officine Abarth per svelare pezzi rari della collezione Abarth.

Anche in questa particolare veste digitale non mancheranno dunque performance e divertimento, come da tradizione dell’evento più atteso dai tantissimi appassionati di casa Abarth. Tra questi, molti fanno parte della sempre più ampia community Abarth nel mondo visto che oggi sono ben 87 i club ufficiali con oltre 5.000 membri e tanti altri appartengono alla community “The Scorpionship” attiva già da quattro anni nell’area EMEA con oltre 139.000 iscritti, alla quale è possibile aderire gratuitamente.

