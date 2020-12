Trov rinnova il rapporto con PSA

Trov, leader globale nella tecnologia assicurativa, e Free2Move, il servizio di car sharing con sede negli Stati Uniti lanciato da PSA NA Car Sharing Solutions, hanno annunciato oggi la continuazione della loro partnership per il terzo anno consecutivo. Nel 2018, quando PSA NA Car Sharing Solutions è entrata in Nord America e Canada , la Mobility Insurance Platform di Trov ha alimentato la copertura assicurativa contestuale per Free2Move, con una riduzione immediata dei costi del 30% rispetto alle offerte assicurative tradizionali.

Trov Mobility da allora si è evoluto per fornire a Free2Move la tecnologia Risk Operations oltre alla copertura assicurativa. Con l’offerta ampliata di Trov, Free2Move beneficia di un programma assicurativo commerciale conveniente e di un nuovo potente software che trasforma oltre 70 milioni di punti dati, inclusi dati su veicoli, conducenti e strade, in informazioni che consentono loro di monitorare, gestire e mitigare in modo efficiente rischio in tempo reale.

“Siamo davvero lieti di rinnovare nuovamente il nostro programma con Trov”, ha affermato Lynn Blake , Vice President Mobility, Free2Move. “Il team ha fatto molto di più che contenere i nostri costi assicurativi; ha trasformato la nostra visione del rischio con la loro tecnologia Risk Operations, che è diventata uno strumento insostituibile che il nostro team utilizza quotidianamente. Non solo semplifica le nostre operazioni, ma stiamo assistendo a una riduzione fino al 10% dei tempi di fermo dei veicoli grazie all’uso della piattaforma, permettendoci di mantenere i nostri veicoli sulla strada e generare entrate “.

“Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Free2Move per un altro anno”, ha affermato Ian Sweeney , SVP e GM, Trov Mobility. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita di Free2Move fornendo una combinazione di assicurazioni e tecnologia per le operazioni sui rischi. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro insieme a Washington, DC e oltre”.

