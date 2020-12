MMYX: Time to be Audacious di Maserati vince il Grand Prix Best Event Awards World 2020

Maserati ha annunciato nelle scorse ore di aver vinto il prestigioso riconoscimento Grand Prix Best Event Awards World 2020. Questo premio è stato conquistato dalla casa automobilistica modenese grazie al suo show MMYX: Time to be Audacious che lo scorso settembre ha inaugurato una nuova era del Tridente con l’anteprima mondiale della nuova super sportiva MC20.

Il titolo è stato consegnato in occasione del Bea World Festival – The International Festival of Events and Live Communication, il concorso globale che premia i migliori eventi e le migliori location dell’anno in tutto il mondo. MMYX: Time to be Audacious è stato ideato e prodotto per Maserati da FeelRouge Worldwide Shows, che ha conquistato il riconoscimento come best events agency dell’anno.

MMYX: Time to be Audacious: lo speciale show si è aggiudicato il premio Grand Prix Best Event Awards World 2020

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Abbiamo cambiato passo ed inaugurato una nuova Era.” ha detto Davide Grasso, CEO Maserati. “E l’abbiamo fatto alla maniera di Maserati: con audacia, senza mai fermarci e concentrati sul nostro obiettivo. Abbiamo creato un evento mai visto nel settore, una vera propria brand experience capace di concretizzare il coraggio della Maserati Family e i valori del Marchio. Maserati sta vivendo un momento di profonda costruzione: la costruzione del nostro futuro.” Ha proseguito Grasso. “Nonostante il periodo storico difficile per ciascuno di noi, siamo guidati dalla passione, unici per il nostro design ed innovativi per natura. Il nostro DNA anticonformista si è concretizzato in un evento senza precedenti“.

Valentina Saluzzi, CEO di FeelRouge Worldwide Shows, invece ha affermato: “Maserati ci ha dato la meravigliosa Opportunità di esprimere al meglio la nostra creatività e capacità realizzativa. Questi importanti riconoscimenti celebrano la chiusura del primo ciclo di vita di FeelRouge, che oggi festeggia cinque anni, e ci proiettano nel futuro carichi di energia per cogliere le nuove sfide che affronteremo con entusiasmo insieme ai nostri soci e al Gruppo Balich Worldwide Shows“.

Oltre al premio Grand Prix Best Event Awards World 2020, il duplice evento di Maserati ha scalato il podio di diversi riconoscimenti speciali, classificandosi primo come Digital/Hybrid Brand Experience, al secondo posto nella categoria Digital/Hybrid B2C e Use of Technology e in terza posizione tra le Digital Transformation.

L’evento MMYX: Time to be Audacious è stato ideato come un triplo appuntamento: un live show, un’esperienza virtuale e un vero e proprio viaggio nell’identità di Maserati attraverso alcune location di Modena. Il concetto è stato una brand experience unica nel suo genere ed inedita per il settore automotive che ha segnato l’inizio della nuova era di Maserati. Mercoledì 9 settembre, lo show è stato sia reale, con la presenza di circa 500 ospiti presso l’Autodromo di Modena, che virtuale ed è stato accompagnato a distanza di due piccoli eventi in contemporanea a New York e a Tokio.

