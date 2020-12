Vauxhall Vivaro Elite Campervan debutta ufficialmente nel Regno Unito

Vauxhall ha pubblicato in rete le prime immagini del nuovo Vauxhall Vivaro Elite Campervan costruito e convertito in Gran Bretagna. Si tratta di una versione camper che si basa sul suo furgone più venduto in UK. La casa automobilistica di PSA ha annunciato inoltre che presto arriverà anche una versione completamente elettrica basata sul Vivaro-e.

Il nuovo Vivaro Elite Campervan si basa sull’allestimento Elite ed è stato convertito dagli specialisti Wellhouse Leisure. Le vendite partiranno all’inizio del 2021 con prezzi da 46.000 sterline (51.197 euro).

Vauxhall Vivaro Elite Campervan: ecco il nuovo camper annunciato dal brand di PSA

Il camper a quattro posti è dotato di un tetto che può essere sollevato e con un letto posizionato sul tetto superiore (opzionale), un frigorifero da 25 litri, un serbatoio dell’acqua, prese di alimentazione da 12V e 240V e un impianto di riscaldamento da 2,2 kW. Inoltre, il Vauxhall Vivaro Elite Campervan propone cucina a gas e illuminazione interna completa.

Il letto pieghevole consente di dormire senza problemi mentre la batteria e il pannello solare da 100W permettono di alimentare e caricare gli elettrodomestici. Sia il sedile del conducente che quello del passeggero possono essere ruotati e inoltre è possibile aggiungere un quinto posto opzionale.

Dato che si basa sull’allestimento Elite, troviamo di serie cerchi da 17”, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, display head-up, cruise control semi-adattivo, retrocamera e sistema di infotainment Multimedia Navi Pro di Vauxhall con navigatore satellitare integrato. Il marchio di PSA offre anche una garanzia valida per 3 anni/100.000 miglia (160.934 km) per il nuovo Vauxhall Vivaro Elite Campervan.

