Questa Ferrari 458 Speciale blindata pesa solo 30 kg in più dell’originale

Questa particolare Ferrari 458 Speciale sarebbe la scelta perfetta per James Bond. Si tratta di una supercar a motore centrale corazzata da 625.000 dollari (511.021 euro) in grado di bloccare una cartuccia .44 Magnum e al contempo raggiungere una velocità massima di 325 km/h, secondo Automobile.

Grazie all’ausilio di varie soluzioni antiproiettile leggere, questa 458 Speciale AddArmor pesa solo 30 kg in più rispetto al modello originale, permettendogli di rimanere veloce e agile. Grazie al prestante motore V8 aspirato, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi.

Ferrari 458 Speciale: ecco la versione a prova di proiettile realizzata da AddArmor

“I veicoli pesanti tendono ad essere lenti e un bersaglio lento è un bersaglio facile“, ha dichiarato AddArmor ad Automobile. Anche se ci sono altri veicoli più resistenti sul mercato, questa 458 Speciale dispone di una protezione di livello B4, il che significa che è capace di resistere alle cartucce .44 Magnum.

AddArmor afferma che i suoi materiali di armatura sintetici sono più resistenti dell’acciaio balistico ma al contempo sono più leggeri del 60%. Anche il vetro balistico progettato da AddArmor è sottile in quanto il suo spessore, composto da piombo, policarbonato e acrilico, è di soli 2 cm.

Per compensare il peso extra, la Ferrari 458 Speciale è dotata di un impianto di scarico Capristo leggero e varie opzioni in fibra di carbonio offerte dalla casa automobilistica modenese. A parte le piccole grafiche AddArmor presenti sui lati, dall’esterno non sembra essere un’auto a prova di proiettile.

Automobile fa notare che i pacchetti a prova di proiettile proposti da AddArmor partono da 28.000 dollari (22.896 euro) e la società è in grado di aggiungere di tutto, dalla visione notturna alle maniglie delle portiere con scossa elettrica.

