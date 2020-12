Citroën Advisor conta già 60.000 recensioni online

Citroën mette a disposizione un servizio online in tutto il mondo (inclusa Italia) che permette alle persone di consultare le recensioni pubblicate online: il suo nome è Citroën Advisor. La stessa piattaforma consente anche di pubblicare commenti sulla propria vettura, sull’esperienza vissuta presso la concessionaria oppure direttamente con il venditore.

Lanciata nel 2014, la piattaforma Advisor permette ai clienti di valutare e condividere la propria esperienza sulla qualità del servizio presso gli showroom, sia in officina che nel reparto vendite. Questo strumento online si è arricchito nel tempo di varie funzionalità che consentono alla casa automobilistica francese di essere un passo avanti in termini di trasparenza e vicinanza ai suoi clienti.

Citroën Advisor: la piattaforma online permette di accedere a tantissime recensioni sui modelli dell’azienda

Ad esempio, nel 2016 è stato lanciato un modulo dedicato alle recensioni sui prodotti Citroën per valutare e condividere opinioni sulla propria auto. Ad oggi, questo modulo è presente in 66 paesi e conta già oltre 60.000 recensioni, con una valutazione media di 4,7/5. Per ciascun veicolo Citroën proposto in Italia, è possibile leggere le recensioni online sfruttando direttamente il sito Web ufficiale.

A livello internazionale, su 12 modelli valutati complessivamente, i primi tre che hanno ottenuto la miglior valutazione sono la nuova Citroën C3, il Citroën Berlingo e la Citroën C5 Aircross. La prima è riuscita ad ottenere una valutazione internazionale di 4,7/5. Tale auto si distingue per il suo design moderno, colorato e fresco che esprime energia.

L’abitacolo della C3 accoglie comodamente cinque persone a bordo ed è adatta a tutti gli usi. La casa automobilistica di PSA dà la possibilità di scegliere fra 97 possibili combinazioni esterne e inoltre propone i sedili Advanced Comfort e 12 sistemi di assistenza alla guida per semplificare la vita a bordo.

Citroën Berlingo e C5 Aircross sono fra le più apprezzate a livello internazionale

Il Berlingo rappresenta un modello di riferimento nel segmento dei multispazio. Proprio come le generazioni precedenti, anche la terza risulta pratica e funzionale e ha saputo rinnovarsi nel tempo, offrendo un design moderno, comfort a bordo e tecnologie al servizio della sicurezza.

Il modello si distingue per modularità e spazio a bordo ai vertici nel segmento e per una grande facilità di utilizzo nel quotidiano. Il Citroën Berlingo è disponibile in due diverse lunghezze: M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri.

Infine, abbiamo la Citroën C5 Aircross che anch’essa ha ottenuto una valutazione a livello internazionale di 4,7/5. Questo modello si distingue per il suo design dotato di linee fluide e protettive, oltre a un’ampia offerta di personalizzazione.

Nel suo segmento, il SUV si distingue per comfort, modularità e capacità del bagagliaio grazie alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi, i sedili Advanced Comfort, i tre sedili posteriori individuali, scorrevoli e ripiegabili a scomparsa e un vano bagagli con una capacità che può raggiungere i 720 litri. Non mancano 20 funzioni di assistenza alla guida e sei tecnologie di connettività.

