Irmscher trasforma la Opel Mokka in un B-SUV molto sportivo e aggressivo

Le consegne della nuova Opel Mokka sono previste per la fine del primo trimestre. Diversi paesi europei cominceranno a ricevere le prime unità a partire dal prossimo mese di marzo 2021. Il modello a combustione e il modello elettrico condividono lo stesso design dentro e fuori, moderno e all’avanguardia che rompe gli schemi sia in Opel – che inaugura un nuovo stile di design – sia con i concorrenti più diretti.

Disponibile in quattro finiture, tra cui la sportiva “GS Line”, per molti non offre abbastanza sportività cercando di imitare e rimanendo, allo stesso tempo, lontana dalla vecchia GSi, limitata ad un bordo rosso e pochi altri dettagli. Questa versione è stata trasformata completamente con un esercizio di accordatura sorprendente firmato Irmscher.

Quanto basta per dare al modello un aspetto molto più radicale. Dalla parte anteriore, il paraurti mantiene le aperture verticali alle estremità e la sottile fascia trapezoidale, ma cambia la griglia inferiore oltre ad abbassarsi di qualche millimetro in più. L’intero paraurti è verniciato in tinta con la carrozzeria e presenta uno speciale inserto sul bordo centrale.

Le fiancate presentano anche nuove minigonne con bordo rosso, mentre nella parte posteriore è nuovo anche il paraurti aggiungendo uno pseudo diffusore con i canali aerodinamici verniciati in tinta con la carrozzeria e aggiungendo uno spoiler sul portellone che richiama con forza Attenzione. L’autobus tedesco offre anche due accessori che rafforzano ulteriormente l’immagine aggressiva, alcuni cerchi in lega da 18 e 19 pollici nel design “Cosmo Star” e nuove molle che abbassano l’altezza della carrozzeria di 30 millimetri .

Per gli interni, i tedeschi offrono anche alcuni miglioramenti molto interessanti, un rivestimento in pelle nera con le sezioni centrali dello schienale e della panca in rosso, così come i pannelli delle porte. Un’opzione che dà più prestigio agli interni moderni della Opel Mokka, insieme alla pedaliera in alluminio o al rivestimento decorativo in alluminio opaco, opzioni non disponibili sul modello di serie.

