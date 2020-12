Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Mustang Shelby GT500 modificata

La Ford Mustang Shelby GT500, con alcune modifiche alla trasmissione e un set di pneumatici adatti alle drag race, può facilmente completare il quarto di miglio in 9 secondi rispetto ai 10,7 secondi offerti dal modello originale.

Soltanto il proprietario sa il tipo di modifiche che si nascondono sotto la carrozzeria di questo esemplare dipinto in blu, protagonista dell’ultimo video pubblicato su YouTube da Drag Racing and Car Stuff.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car gareggia contro una Shelby GT500 modificata

Quello che sappiamo è che l’auto è riuscita a vincere contro una Shelby GT500 stock. Se dovessimo indovinare, questa vettura riesce a sviluppare oltre 1000 CV di potenza e inoltre dispone di una trasmissione a doppia frizione aggiornata per supportare la potenza extra. La gara di accelerazione è stata registrata da Drag Racing and Car Stuff presso il Palm Beach International Raceway.

La gara termina in 9,7 secondi a una velocità di 239,8 km/h mentre l’esemplare stock ha tagliato il traguardo in 10,6 secondi a 226,9 km/h. Al versus ha partecipato anche una Dodge Challenger SRT Hellcat modificata che ha tagliato il traguardo in 9,8 secondi a 239,8 km/h rispetto ai tempi di serie dichiarati dalla casa automobilistica statunitense (9,9 secondi e 227,7 km/h).

Il terzo sfidante di questa drag race è un Honda Civic di quinta generazione modificata con gomme da drag race che non poteva avere alcuna possibilità contro la Shelby GT500 modificata. Quest’ultima ha vinto, chiudendo i 400 metri circa in 9,6 secondi a 239,1 km/h, mentre la vecchia berlina giapponese non è riuscita a fare meglio di 12,2 secondi e 175,6 km/h.

La stessa Mustang è riuscita addirittura a migliorare in una quarta corsa contro una Chevrolet Camaro di quarta generazione in quanto ha chiuso il quarto di miglio in 9,51 secondi. Per maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play nell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

