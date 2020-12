Citroën C3 Aircross offre modularità e versatilità di riferimento

Con la Citroën C3 Aircross, la casa automobilistica francese soddisfa le variegate esigenze di chi cerca una reale versatilità di utilizzo e vuole unire compattezza esterna con spazio e abitabilità di bordo di riferimento.

Lo stile esterno proposto dal veicolo ha tutte le qualità di un SUV robusto e protettivo grazie alla sua altezza dal suolo, il frontale deciso, la posizione di guida rialzata, le ruote di grandi dimensioni, i passaruota con profili a contrasto, le protezioni anteriori e posteriori effetto alluminio e le barre al tetto.

Citroën C3 Aircross: il SUV unisce versatilità e compattezza in un unico modello

Se ciò non bastasse, la C3 Aircross offre un’ampia scelta di personalizzazioni e racchiude tutti gli elementi che fanno parte del valore aggiunto Citroën. Questo viene confermato dalla modularità senza paragoni dei sedili posteriori con la pratica divisione 2/3-1/3, ribaltabili, scorrevoli per 15 cm e con schienali orientabili su differenti posizioni.

È possibile accedere facilmente al vano bagagli tramite il grande portellone posteriore dall’ampia apertura e con soglia di carico bassa. Questo offre un volume di carico pari a 410 litri che sale a 520 litri abbattendo i sedili posteriori. La capacità di carico totale raggiunta dalla Citroën C3 Aircross è di 1289 litri con i sedili posteriori ripiegati.

La modularità prosegue abbattendo lo schienale del passeggero anteriore a tavolino. Questa soluzione permette di caricare oggetti lunghi fino a 2,40 metri. Il SUV propone un’architettura rialzata che permette un abitabilità di riferimento con tanto spazio sulla testa e per le ginocchia, sia anteriormente che posteriormente.

Non mancano vari sistemi di assistenza alla guida per affrontare le insidie di ogni momento su strada. Un esempio è il Grip Control con Hill Assist Descent in grado di gestire la motricità anche su fondi stradali con scarsa aderenza e in pendenza. Grazie al display head-up è possibile avere le principali informazioni di guida nel campo visivo del conducente. Presente anche il sistema Top Rear Vision che assiste il guidatore durante le manovre di parcheggio.

La Citroën C3 Aircross offre una connettività a bordo e assicura l’indispensabile continuità con il proprio smartphone, oltre alla navigazione connessa con cui è possibile rimanere informati sulle condizioni del traffico. L’edizione speciale C-Series esalta ulteriormente il carattere e il comfort del SUV puntando su colori, materiali ed equipaggiamenti che semplificano la vita.

