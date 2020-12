Il SUV basato sulla Citroën C3 avvistato nuovamente in India

Il nuovo SUV basato sulla Citroën C3 è stato nuovamente avvistato in India ma questa volta possiamo dare una piccola occhiata all’abitacolo. Le foto confermano che il nuovo Sport Utility Vehicle avrà un sistema di infotainment caratterizzato da un display touch flottante.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il nuovo modello dovrebbe chiamarsi Citroën C3 Sporty e avere un corpo lungo meno di 4 metri. Tuttavia, il prototipo in questione risulta ancora pesantemente coperto dalla mimetizzazione. Il nuovo SUV basato sulla C3 sarà prodotto in India nel nuovo stabilimento dell’azienda che si trova a Tamil Nadu. L’inizio delle vendite nel paese, invece, sono previste verso la fine del 2021.

Citroën C3: il nuovo SUV si mostra ancora una volta in foto per le strade dell’India

Il nuovo modello della casa automobilistica francese fa parte del programma C-Cubed che prevede il lancio di quattro nuovi prodotti nel mercato indiano entro il 2023. La strategia partirà con il lancio della C5 Aircross che arriverà come veicolo CKD. Successivamente sarà il turno del SUV basato sulla C3 con specifiche indiane.

Con tutto il camuffamento presente su questo prototipo, è troppo presto per avanzare ipotesi riguardanti lo stile del SUV compatto. Tuttavia, prendendo in considerazione le precedenti foto spia, sappiamo che il modello avrà un cofano motore con taglio a V rovesciata che combacia con il logo del brand di PSA.

Il misterioso SUV avrà anche dei fari suddivisi con l’unità principale posizionata al di sotto, più vicina al paraurti. Le sottili luci di marcia diurna a LED, invece, saranno posizionate sopra, allineate con la griglia.

Sotto il cofano, il nuovo SUV basato sulla Citroën C3 per l’India dovrebbe condividere i propulsori con la C3 venduta a livello globale. Ciò significa che la versione a benzina avrà un motore turbo PureTech 1.2 a tre cilindri e un turbodiesel BlueHDi 1.5 a quattro cilindri. In ogni caso, maggiori dettagli sulla vettura saranno rivelati più vicino al suo lancio ufficiale.

