Ford: gli adulti sperano nel futuro dei veicoli autonomi per i loro figli

Il 2020 è stato un anno molto difficile un po’ per tutti i settori. Il coronavirus ha provocato un vero e proprio caos economico, politico ed emotivo, mettendo alla prova i limiti di persone, famiglie, sistemi sanitari e interi settori, fra cui quello automobilistico. Secondo il rapporto annuale Looking Further, realizzato da Ford Trends Report, però, la pandemia globale rivela quanto le persone riescano a trovare delle soluzioni per affrontare i problemi e ad adattarsi.

Sheryl Connelly, global consumer trends and futuring manager di Ford Motor Company, ha detto: “Mentre ci avviciniamo al 2021 e ci aspettiamo un mondo post-pandemia, è chiaro che i cambiamenti apportati dal coronavirus ci hanno trasformato, ma in che misura? Ford e altre società sono interessate a sapere quali cambiamenti rimarranno per molto tempo dopo che il COVID-19 sarà sconfitto. Anche se nessuno può prevedere il futuro, ciò non significa che non possiamo prepararci“.

Ford: l’ultimo rapporto Looking Further rivela i cambiamenti portati dalla pandemia sulle persone

In un sondaggio condotto in 14 paesi, il 69% degli intervistati afferma di essere sopraffatto dai cambiamenti che vede in atto nel mondo. Alla domanda su quanto si sono adattati ai cambiamenti durante la pandemia, il 53% ha dichiarato che l’adattamento è stato più difficile di quanto immaginasse mentre il 47% ha affermato esattamente il contrario.

I più giovani hanno affrontato questo periodo più duramente degli anziani. Il 63% della generazione Z (1995-2010) afferma che l’adattamento è stato più difficile del previsto contro il 42% dei Boomer (1946-1964). Ford Trends Report ha esaminato questi modelli di cambiamento nel comportamento e negli atteggiamenti dei consumatori di tutto il mondo per aiutare i responsabili delle decisioni a capire come questi cambiamenti possono influenzare nel 2021 e oltre.

Dallo stesso report condotto da Ford emerge che in tutto il mondo l’ansia è alta e viene alimentata dalla paura di contrarre il coronavirus e dalle preoccupazioni per l’impatto della pandemia sulle comunità, sull’occupazione, sull’istruzione e altro ancora. Il 63% degli adulti afferma di sentirsi più stressato rispetto a un anno fa mentre 4 su 5 affermano che dovrebbero prendersi cura del proprio benessere emotivo.

Molte persone usano i loro veicoli come luogo di rifugio e per lavorare

Per combattere la monotonia della pandemia e dei confini domestici, i consumatori sono alla ricerca di nuove vie di fuga e molti cercano rifugio nei loro veicoli. Oltre 1 adulto su 4, possessore di un veicolo, afferma di utilizzarlo per rilassarsi mentre quasi 1 su 5 sostiene di usare la propria auto per privacy. Addirittura il 17% ha dichiarato di usufruire della propria vettura come luogo di lavoro.

La pandemia ha messo in luce anche il bisogno di stare in compagnia. 1 persona su 2 intervistata afferma di sentirsi sola e i più giovani sono i più colpiti. La generazione Z ha quasi il doppio delle probabilità di affermare di sentirsi soli rispetto ai Bommer (64% vs 34%). Di conseguenza, molti stanno prendendo in considerazione di avvicinarsi alla famiglia e fare nuove amicizie, sia online che offline.

Durante la pandemia abbiamo visto come il modo in cui si compra e ciò che si cerca di acquistare è cambiato. Le aziende grandi e piccole si stanno adattando a una velocità incredibile e molti consumatori stanno abbracciando e apprezzando la nuova normalità. Il 75% degli adulti intervistati nel mondo afferma di apprezzare i modi in cui le aziende hanno migliorato l’esperienza di acquisto dall’inizio della pandemia mentre il 41% sostiene di non voler tornare al modo in cui comperava prima dell’emergenza sanitaria.

Il trasporto personale ha visto un incremento importante in questo periodo

Sempre durante questo periodo, Ford Trends Report ha rilevato un aumento del trasporto personale. In particolare, le vendite di bici sono aumentate parecchio e diverse città hanno chiuso le strade per fare spazio ai ciclisti.

Allo stesso tempo, le vendite di auto sono cresciute poiché le persone cercano sicurezza mentre la pianificazione intelligente delle città sta spianando la strada per la guida completamente autonoma. Il 67% degli adulti intervistati afferma di sperare nel futuro dei veicoli autonomi mentre il 68% dei genitori preferirebbe vedere i propri figli guidare un’auto a guida autonoma.

Infine, i più giovani sono particolarmente preoccupati dell’ambiente. Il 46% della generazione Z afferma che la pandemia ci ha reso più dispendiosi mentre il 47% sostiene che la pandemia avrà un impatto negativo sull’ambiente a lungo termine.

