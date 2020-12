Ram 1500 K2: ecco l’edizione speciale di Rocky Ridge

Oltre al 2500 K2 visto qualche giorno fa, Rocky Ridge ha annunciato un altro modello in edizione speciale appena entrato nelle concessionarie statunitensi: il Ram 1500 2021. Il tuner propone un kit di sollevamento piuttosto alto e ruote e pneumatici di grosse dimensioni che permettono al pick-up full-size di avere tutto lo spazio necessario per affrontare qualsiasi strada o sentiero di montagna.

Con il suo stile aggressivo, il Ram 1500 K2 potrebbe non essere il fuoristrada ad alte prestazioni come il TRX ma aggiunge un aspetto completamente personalizzato al già interessante 1500 di quinta generazione. Tutte le build K2 vengono costruite presso la sede di Rocky Ridge presente in Georgia.

Ram 1500 K2: Rocky Ridge presenta la sua ultima creazione basata sul modello di quinta generazione

Basato sul Ram 1500 Crew Cab 4×4 2021, il Rocky Ridge K2 Special Edition propone sospensioni Rocky Ridge da 15,24 cm, cerchi Rocky Ridge da 20”, pneumatici BFGoodrich All-Terrain KO2 da 35”, coperchi per le pinze freno Rocky Ridge, parafanghi lisci in tinta con la carrozzeria, gradini laterali neri, nuovo impianto di scarico, badge esterno Rocky Ridge, poggiatesta personalizzati con logo Rocky Ridge, garanzia di 3 anni/36.000 miglia e tanto altro ancora.

Sotto il cofano del Ram 1500 K2 si nasconde il leggendario motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa 401 CV di potenza e 556 nm di coppia massima. Accanto all’otto cilindri troviamo il cambio automatico ZF 8HP75 a 8 rapporti. Come detto poco fa, la società di tuning statunitense aggiunge un impianto di scarico Gibson per un sound più aggressivo.

A parte le modifiche apportate da Rocky Ridge, il pick-up di medie dimensioni mantiene i migliori elementi di design visti sul veicolo di quinta generazione. Tutte le versioni sono conformi agli standard Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) e vengono forniti con una garanzia di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km). Il prezzo varia in base al pick-up utilizzato come base di partenza.

