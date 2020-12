Una rarissima Lancia Hyena Zagato andrà all’asta a Parigi

Utilizzando come base di partenza la famosissima Delta HF Integrale Evoluzione, Lancia e Zagato diedero vita alla bellissima Lancia Hyena Zagato attraverso una collaborazione fra i due brand e in seguito a un incontro tra Andrea Zagato e Paul Koot, importatore ufficiale di Lancia nei Paesi Bassi e proprietario di Lusso Service Holland.

Sotto la sua carrozzeria realizzata a mano è presente un motore in grado di sviluppare una potenza compresa fra 250 e 300 CV. Con il suo peso di soli 1150 kg (circa 190 kg in meno della Delta HF Integrale Evoluzione), le prestazioni offerte da questa vettura erano davvero entusiasmanti.

Lancia Hyena Zagato: un bellissimo esemplare del 1994 è in cerca di un nuovo proprietario

Durante un’asta che si terrà a Parigi il prossimo anno, RM Sotheby’s proporrà un rarissimo esemplare del 1994 rivestito in Verde Zagato e che ha percorso meno di 8950 km da nuova. Questa Hyena Zagato fu consegnata nuova al proprietario originale (tre in totale). L’auto è stata conosciuta da nuova dal suo attuale proprietario in quanto consegnata a un suo amico.

Quest’ultimo ha comperato due esemplari della vettura, compresa questa, durante la presentazione del modello avvenuta in Germania da parte di Elio e Gianni Zagato. Ecco perché al posto della tipica scritta Hyena, disposta lateralmente sui pannelli posteriori, troviamo le firme sia di Elio che di Gianni.

Successivamente, l’auto è stata venduta a un avvocato di Francoforte e poi acquistata dall’attuale proprietario nell’ottobre 2017 tramite una concessionaria con sede nei Paesi Bassi. Questa Hyena Zagato si presenta oggi in condizioni davvero ottime in quanto ha percorso meno di 8950 km. Assieme al veicolo vengono forniti due set di chiavi, un kit di attrezzi, cric, telo copriauto, un opuscolo di vendita con listino prezzi e altro ancora.

A dicembre 2017 è stato sostituito il motorino di avviamento mentre, nell’ottobre 2015, l’auto ha ricevuto una nuova pompa del carburante e una nuova cinghia del cambio. Nonostante Lancia e Zagato progettassero di costruire circa 500 esemplari della Lancia Hyena Zagato, la produzione fu ridotta a causa degli enormi costi di produzione del progetto. Alla fine, furono realizzate solo 24 unità.

