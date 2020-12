Vauxhall Corsa-e offerta in UK con colonnina di ricarica e 48.000 km di elettricità gratuiti

Vauxhall propone ai nuovi acquirenti della Vauxhall Corsa-e una colonnina di ricarica domestica gratuita e 30.000 miglia (48.280 km) di elettricità sempre gratuita solo per un periodo di tempo limitato, in collaborazione con British Gas.

L’offerta dà acceso a un’esclusiva tariffa con la casa automobilistica di PSA che accredita una somma sul conto di ciascun cliente per coprire il costo di addebito per l’equivalente di 30.000 miglia su un periodo di tre anni. L’azienda ha fatto anche un paragone con la versione benzina 1.2 da 100 CV della sua Corsa che ha bisogno di 2900 sterline (3167 euro) per coprire 30.000 miglia di distanza, prendendo in considerazione il costo della benzina attuale nel Regno Unito.

Vauxhall Corsa-e: la city car è protagonista in UK di un’offerta davvero interessante

L’offerta a tempo limitato è disponibile per tutti gli ordini effettuati fra l’8 dicembre 2020 e l’11 gennaio 2021. Inoltre, Vauxhall ha precisato che la produzione è rivolta a tutti i contratti di noleggio personali e fino ad esaurimento scorte, al prezzo di 330 sterline (360 euro) al mese più un anticipo di 1980 sterline (2162 euro).

Come parte dell’offerta, gli acquirenti della nuova Vauxhall Corsa-e ricevono anche un abbonamento gratuito valido sei mesi alla rete di ricarica pubblicato di Polar, la più grande disponibile in UK con oltre 7000 punti di ricarica a livello nazionale. Vi ricordiamo che la vettura 100% elettrica dispone di una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che assicura fino a 336 km di autonomia con una singola ricarica.

Oltre a questo, la city car a zero emissioni supporta la tecnologia di ricarica rapida fino a 100 kWh, permettendo una carica dallo 0% all’80% in appena 30 minuti. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW). La nuova Vauxhall Corsa-e viene fornita, infine, con otto anni di garanzia sulla batteria e otto anni di assistenza stradale, offrendo ai proprietari la massima tranquillità possibile.

