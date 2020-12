Citroën C3 Rally2 prende il posto della C3 R5: ecco le novità

Nel 2021, la C3 R5 cambia nome e diventa Citroën C3 Rally2, in linea con i nuovi nomi ufficiali utilizzati nel campionato di rally. Questa modifica fornisce anche l’opportunità per inaugurare una nuova identità visiva presente sulla vettura.

In particolare, troviamo una livrea monocromatica bianca su rosso con il numero 2 che diventa una serie di angoli, curve e accelerazioni. Questa caratteristica ricorda che si tratta di una vettura di serie progettata per la competizione clienti.

Dopo un 2019 dedicato all’omologazione di una nuova sezione del telaio posteriore, per migliorare la stabilità e le sensazioni in fase di frenata e di un braccio della sospensione posteriore ridisegnato per aumentare ulteriormente l’affidabilità, la stagione 2020 ha visto il team tecnico di Citroën Racing dedicare un’attenzione agli ammortizzatori asfalto.

Questi sono stati perfezionati ulteriormente per offrire un comportamento migliore in condizioni di bassa aderenza. Il 2021 sarà un anno altrettanto ricco di sviluppi per la Citroën C3 Rally2 in quanto sono previste almeno sette soluzioni tecniche nel primo trimestre. Il team proseguirà con le ottimizzazioni della vettura in tre aree: prestazioni, costi di esercizio e piacere di utilizzo.

All’inizio di gennaio 2021 verrà omologato un nuovo software del motore per perfezionare ulteriormente le strategie di funzionamento del propulsore legate alle fasi di partenza o di decelerazione.

Nel corso del Q1, saranno introdotte modifiche al frontale della vettura da rally per migliorare l’aerodinamica, nuove rampe del differenziale anteriore per offrire una gamma più ampia di regolazioni, una pedaliera con ripartizione della frenata divenuta regolabile per maggior comfort del pilota e nuovi supporti motore, giunti delle pinze posteriori e collettori di scarico per aumentare la durata. Tutte queste novità saranno montate gratuitamente su tutte le Citroën C3 Rally2 ordinate a partire dal 1° dicembre.

Concludiamo con le dichiarazioni rilasciate da Jean-François Grandclaudon – responsabile tecnico del progetto C3 Rally2 – e Mayeul Tyl – direttore del Peugeot Citroën Racing Shop.

“Dal suo debutto nel 2017, abbiamo lavorato costantemente e abbiamo accumulato chilometri di guida per proporre una vettura sempre più prestazionale, adatta a tutti i profili di guida e con un costo di esercizio contenuto. In quest’ultima stagione il lavoro è stato ulteriormente intensificato con i nostri due piloti dedicati allo sviluppo, Mads Ostberg per la terra e Yoann Bonato per l’asfalto. Negli ultimi due anni la vettura ha subito molte evoluzioni, soprattutto in alcuni componenti che non hanno richiesto omologazione e il nostro lavoro porta i suoi frutti con titoli nazionali e mondiali conquistati in importanti campionati. Non ci sarà una rivoluzione per la C3 Rally2 nel 2021, sfrutteremo la base eccellente, robusta e prestazionale, di cui disponiamo per cercare di migliorarla ulteriormente, e anche se lo sviluppo è un percorso che non finisce mai, siamo entusiasti all’idea di vedere le prestazioni dei nostri clienti, che potranno sfruttare queste evoluzioni”

“Quest’anno la C3 R5 si è imposta come una delle vetture di riferimento del mercato, e questo era il nostro obiettivo. Nonostante la situazione sanitaria, i nostri clienti hanno continuato a riporre la loro fiducia in noi e noi abbiamo continuato ad attrarne di nuovi, il che è una grande ricompensa per il lavoro svolto da tutte le squadre competizioni clienti. Il nostro obiettivo per un progetto come questo è garantire che tutti i nostri clienti possano beneficiare degli stessi sviluppi contemporaneamente, a prescindere dall’utilizzo della vettura. Con la fase di sviluppo abbiamo avviato il processo di approvvigionamento per essere pronti ad affrontare la nuova stagione. Stiamo lavorando e siamo in attesa delle omologazioni finali per poterle proporre e avviare il processo con i nostri clienti”