Nuove Peugeot 3008 e 5008: la gamma si rinnova da gennaio 2021

La gamma di Peugeot è sicuramente molto ampia in quanto propone auto come 208 e 308 oppure la station wagon 508 SW. La casa automobilistica francese, però, rappresenta anche i SUV, uno dei veicoli più apprezzati dagli automobilisti europei. Dopo il lancio della 2008 avvenuto quest’anno, a partire da gennaio 2021, la gamma si rinnoverà con le versioni aggiornate delle Peugeot 3008 e 5008.

Abbiamo di fronte due modelli leader nei rispettivi segmenti. Tra le novità attese sul più compatto 3008 abbiamo un motore con tecnologia ibrida plug-in come visto sulla 508. Il SUV di segmento C della casa del Leone è riuscito a conquistare oltre 80.000 clienti soltanto in Italia mentre dal suo lancio, avvenuto a fine 2016, sono stati prodotti oltre 800.000 esemplari.

Nuove Peugeot 3008 e 5008: da gennaio arrivano sul mercato delle novità interessanti

L’aspetto del modello riprenderà il family feeling e l’appartenenza al marchio francese che abbiamo visto già su 208 e 2008. Questo nuovo design adottato dal brand di PSA rappresenta una nuova era di modernità, coniugando in modo efficace tecnologia e raffinatezza. In particolare, troviamo un frontale ridisegnato, nuovi fanali posteriori con tecnologia Full LED, nuova opzione Black Pack e varie colorazioni che esaltano maggiormente le forme della carrozzeria.

Lo stile delle nuove Peugeot 3008 e 5008 è rappresentato anche dall’ampia calandra a scacchiera senza cornice e da fari ridisegnati. Da notare la modalità Nebbia che ha sostituito i fendinebbia. Per quanto riguarda il posteriore, troviamo dei nuovi fari con tecnologia Full LED a tre artigli.

La nuova 3008 incarna perfettamente il concetto di Power of Choice con motori a benzina, diesel e ibridi plug-in, a due o quattro ruote motrici. La gamma del modello è composta da tre allestimenti chiamati Active, Allure e GT e con i rispettivi pacchetti in aggiunta. Non mancano i vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come ad esempio la funzione Night Vision, il Lane Positioning Assist oppure il cruise control adattivo con funzione Stop & Go.

Per la nuova Peugeot 3008 sono disponibili due motori PHEV: Hybrid4 300 con cambio e-EAT8 a 8 rapporti e quattro4 ruote motrici con autonomia fino a 59 km in modalità full electric con una singola ricarica e Hybrid 225 con due ruote motrici e stesso cambio con fino a 56 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Le motorizzazioni disponibili sono benzina, diesel e ibride plug-in

La prima variante dispone di un motore PureTech da 200 CV abbinato a due propulsori elettrici: uno montato anteriormente abbinato al cambio elettrificato che sviluppa 110 CV e il secondo posizionato sull’asse posteriore che produce 112 CV. Per quanto riguarda la variante Hybrid 225, abbiamo un propulsore PureTech da 180 CV abbinato a un solo powertrain elettrico da 110 CV collegato alla trasmissione e-EAT8.

La batteria da 13,2 kWh può essere caricata utilizzando un caricatore monofase da 3,7 kW oppure quello opzionale sempre monofase da 7,4 kW. Utilizzando la wallbox da 7,4 kW, la nuova Peugeot 3008 impiega circa 2 ore per caricarsi. Il resto della gamma comprende il tre cilindri PureTech 130 turbo benzina da 1.2 litri con cambio manuale a 6 rapporti o cambio automatico EAT8, il quattro cilindri PureTech 180 da 1.6 litri con trasmissione automatica a 8 velocità e il diesel a quattro cilindri BlueHDi 130 da 1.5 litri con cambio manuale a 6 marce o automatico EAT8.

Per quanto riguarda la nuova Peugeot 5008, abbiamo praticamente le stesse motorizzazioni viste sulla sorella minore 3008 con l’aggiunta però del diesel BlueHDi 180 a quattro cilindri da 2 litri con cambio automatico EAT8 a 8 marce. La gamma della 5008 prevede i tre allestimenti Active, Allure e GT e i rispettivi pack. Arrivando i prezzi, si parte da 31.750 euro per il SUV più grande e da 29.000 euro per quello più piccolo.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI