Ram 1500 Classic Warlock 2021 inizia ad arrivare nelle concessionarie USA

Il Ram 1500 Classic ha svolto un ruolo molto importante nel portfolio della casa automobilistica americana negli ultimi due anni. Questo veicolo si propone sul mercato come la soluzione più conveniente per entrare nel segmento dei pick-up full-size.

Ad oggi, il 1500 Classic si dimostra ancora competitivo nel settore di appartenenza, attirando tutti quei potenziali acquirenti che pensavano che un veicolo del genere sarebbe stato fuori dal loro budget.

Ram 1500 Classic Warlock: i primi esemplari iniziano ad arrivare negli showroom americani

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto di un esemplare del Ram 1500 Classic Warlock 2021, che sta iniziando ad arrivare presso le concessionarie statunitensi. Il pick-up mantiene ancora l’aspetto del Rebel di quarta generazione ma aggiunge alcune nuove funzionalità per il model year 2021.

In particolare, il Ram 1500 Classic Warlock dispone di una griglia frontale nera con logo RAM in maiuscolo e grassetto, cerchi in alluminio da 20” in nero semi-lucido, paraurti anteriori e posteriori verniciati a polvere, sospensioni da 2,54 cm di serie, proiettori con cornici scure, luci posteriori a LED, decalcomanie sul cofano opzionali, ammortizzatori posteriori heavy duty e cofano sportivo opzionale.

Il nuovo model year del pick-up ha abbandonato i vecchi cerchi in Gloss Black in favore di un set in alluminio da 20” provenienti dal Ram 1500 Sport di quarta generazione, verniciati sempre in Gloss Black. Questo cambiamento conferisce un aspetto più raffinato al pick-up. Da notare anche l’assenza delle decalcomanie Warlock su tutto il pick-up.

Un altro grande cambiamento riguarda i fendinebbia a LED standard in quanto adesso vengono proposti con il pacchetto Utility Group al costo aggiuntivo di 100 dollari. Assenti anche i ganci traino di serie che ora possono essere aggiunti con il pacchetto opzionale Protection Group. Quest’ultimo aggiunge pure una ruota di scorta a grandezza naturale e una piastra paramotore sia per le sospensioni anteriori che per il transfer case.

Sotto il cofano del Ram 1500 Classic Warlock 2021 si nasconde il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga 309 CV e 365 nm di coppia massima. In alternativa è possibile optare per l’Hemi V8 da 5.7 litri che produce 299 CV e 556 nm.

Entrambi i powertrain sono abbinati a trasmissioni automatiche TorqueFlite a 8 rapporti. Gli acquirenti possono anche scegliere fra versioni a due ruote motrici (4×2) o a quattro ruote motrici (4×4) e nelle configurazioni Quad Cab e Crew Cab.

