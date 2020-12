Nuova Peugeot e-208 eletta Auto elettrica dell’anno in Portogallo

La nuova Peugeot e-208 è stata premiata dalla redazione di Exame Informática per il carattere audace del suo design, il piacere di guida, il comfort e la tecnologia presente a bordo. Parliamo di caratteristiche molto importanti proposte da una vettura che si distingue anche per affidabilità, innovazione e qualità.

In occasione del 25º anniversario del magazine avvenuto il 18 novembre, sono stati consegnati i premi per la 14ª edizione del The Best of Technology. Questi riconoscimenti hanno lo scopo di premiare i ricercatori ancora poco conosciuti dal grande pubblico e le ricerche e le idee elaborate in università e in aziende che fanno del loro meglio per tutelare l’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Nuova Peugeot e-208: la city car a zero emissioni conquista i giudici di Exame Informática

In aggiunta, essi premiano i migliori prodotti e le principali case automobilistiche in diverse categorie: personalità, innovazione, sviluppo sostenibile, applicazione/piattaforma, brand nazionale, brand smartphone, brand computer e prodotto dell’anno. Per la 14ª edizione, Exame Informática ha premiato la Peugeot e-208 ed è l’unica vettura ad essere stata riconosciuta ed eletta migliore auto elettrica dell’anno 2020.

Con questo nuovo riconoscimento, assegnato in Portogallo, il numero dei premi vinti dalle nuove 208 ed e-208 in Europa sale a 18. Inoltre, questo trofeo ha permesso alla city car della casa automobilistica francese di conquistare una serie di altri premi in Portogallo: Migliore city car in occasione di Carro do Ano 2020, Miglior city car dell’anno assegnato dalla rivista automobilistica Turbo e Migliore auto sotto i 20.000 euro assegnato dalla rivista l’Observador.

Sérgio Magno, direttore di Exame Informática, ha detto: “Scoprire gran parte del talento che è ancora sotto il radar del mercato e dei media è nel nostro DNA. E questa è una delle principali missioni di ‘Os Melhores do Portugal Tecnológico’: amplificare la creazione di conoscenza e la generazione di ricchezza tecnologica. Nel campo dell’automotive e della mobilità elettrica, il primato va alla Peugeot e-208, un modello che Exame Informática considera ‘l’auto elettrica dell’anno’. Il design, la maneggevolezza e la tecnologia sono i punti di forza di questa nuova Peugeot. Un’auto che dimostra che non c’è bisogno di scendere a compromessi quando si passa all’elettrico”.

Jorge Tomé, direttore di Peugeot Portogallo, invece ha affermato: “La nuova Peugeot e-208 è il primo modello della nostra nuova generazione di auto elettriche. È bello vedere che viene subito apprezzata dai nostri Clienti, oltre che dalla stampa. Il premio ‘Os Melhores do Portugal Tecnológico’ assegnato dall’Exame Informática alla Nuova Peugeot e-208 è per noi particolarmente importante, perché viene assegnato da una giuria attenta al contributo della scienza e delle nuove tecnologie nella nostra vita quotidiana. Questo riconoscimento pone la 208 elettrica al fianco dei migliori nel campo della tecnologia in settori interconnessi della società”.

Tomé ha continuato dicendo: “Che si tratti di versioni 100% elettriche o termiche, i Clienti di Peugeot non devono rinunciare allo stile, alla versatilità d’uso o all’abitabilità. Questo è il ‘Power of Choice’. Infine, vorrei ringraziare la redazione di Exame Informática e promettergli il nostro impegno nell’elettrificazione. Continueremo a far parlare di noi, in particolare con la nostra nuova firma Peugeot SPORT ENGINEERED, aprendo la strada a una nuova era in cui il kilowatt la fa da padrone e offre livelli di potenza e coppia mai raggiunti nella produzione in serie del Marchio Peugeot.”

Vi ricordiamo che la nuova Peugeot e-208 dispone di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) abbinato a una batteria da 50 kWh per un’autonomia massima di 340 km nel ciclo WLTP. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kWh è possibile caricare rapidamente la batteria fino all’80% in soli 30 minuti. A bordo della vettura 100% elettrica troviamo il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit con display head-up 3D e una serie di aiuti alla guida presenti negli allestimenti superiori.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI