DS 7 Crossback: debuttano in Italia due nuovi allestimenti

DS Automobiles vuole continuare a soddisfare la capacità di personalizzazione sartoriale che ha sempre esibito come fondamentale componente del proprio carattere, lanciando in Italia due nuovi allestimenti per la DS 7 Crossback.

Uno rappresenta l’eleganza mentre l’altro la sportività. Parliamo quasi di una doppia personalità che calza perfettamente con la versatilità del SUV. In particolare, la DS 7 Crossback ora è disponibile negli eleganti allestimenti Business e Grand Chic e in quelli sportivi Performance Line e Performance Line+.

DS 7 Crossback: la gamma del SUV francese si amplia con due nuovi allestimenti

Queste due versioni riguardano tutta la gamma delle motorizzazioni, dai benzina PureTech 130, 180 e 225 fino ai diesel BlueHDi 130 e 190. In tutti i casi abbiamo il sofisticato cambio automatico EAT8 a 8 marce. I quattro allestimenti sono disponibili anche per la DS 7 Crossback ibrida plug-in, acquistabile nelle varianti E-Tense ed E-Tense 4×4. Si tratta di un’offerta che il pubblico italiano ha dimostrato di apprezzare ormai da tempo.

Arrivando i prezzi, si parte da 37.200 euro per la versione Business per il volto elegante e da 38.200 euro per la più sportiva Performance Line e raggiunge i 59.200 euro optando per la E-Tense 4×4 Grand Chic. Questo dimostra che DS Automobiles continua a proporre in Italia una gamma selezionata rivolta a chi cerca modelli di fascia premium.

