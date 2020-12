Fiat Panda 2021 sbarca anche in Spagna

Con i sui quattro decenni alle spalle, la Fiat Panda non ha fatto altro che regalare soddisfazioni alla casa automobilistica torinese. In concomitanza con il suo 40º anniversario, il brand di FCA ha deciso di annunciare un nuovo restyling che porta con sé alcune modifiche di cui abbiamo parlato nello specifico in un articolo dedicato. Nonostante adotti l’elettrificazione, la vettura non ha perso la sua essenza e la semplicità che l’hanno contraddistinta fino ad ora.

Nelle scorse ore, Fiat ha annunciato l’arrivo in Spagna della Fiat Panda 2021 in tre versioni. Tutti i modelli presentano un design comune ma hanno una personalità diversa. Innanzitutto, l’allestimento Life adesso è disponibile anche in versione City Life mentre quello Sport rimane unico. Infine, c’è l’allestimento Cross che è disponibile sia in versione City Cross che Cross standard.

Fiat Panda 2021: il nuovo restyling debutta anche nel mercato spagnolo

Di serie, la Panda propone aria condizionata, radio con porta USB, volante regolabile, ABS ed ESC + Hill Holder. L’allestimento City Life aggiunge sistema di infotainment Uconnect con DAB e Bluetooth, volante con comandi, luci fendinebbia e nuovi paraurti con modanature laterali nere. Al centro della gamma troviamo la Fiat Panda Sport 2021 che è quella più dinamica. Oltre al lato estetico, questa versione si distingue per la radio con display touch da 7 pollici, i cerchi in lega da 16”, l’aria condizionata automatica e il logo Sport.

Un gradino sopra abbiamo l’allestimento City Cross che si distingue per la sua immagine con modanature laterali Cross, climatizzatore automatico, luci diurne a LED e fendinebbia. Infine, abbiamo la versione Cross. Oltre ad includere la trazione integrale, questa gode di una maggiore altezza da terra.

A tutto ciò si aggiungono i seguenti elementi: radio con touchscreen da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e sensori di parcheggio posteriori. Disponibile anche il pacchetto Cross Look che migliora il suo aspetto tramite le modanature laterali Cross.

Quasi tutti gli allestimenti della Fiat Panda 2021 sono disponibili soltanto con un motore mild-hybrid. Si tratta del Firefly 1.0 con potenza di 70 CV che va a sostituire il precedente Fire 1.2. In alternativa è possibile optare per il TwinAir Turbo 0.9 da 85 CV che però è disponibile soltanto per la versione Cross top di gamma.

Arrivando ai prezzi dedicati al mercato spagnolo, si parte da 13.850 euro per la Panda Life 2021 fino ad arrivare a 23.250 euro per la versione Cross equipaggiata con motore turbo da 0.9 litri da 85 CV e trazione integrale 4×4. Da precisare che tutte le versioni della popolare utilitaria dispongono di un cambio manuale a 6 rapporti.

