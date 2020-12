La Jeep Wrangler 4xe è stata nominata Hybrid Technology Solution of the Year dal programma AutoTech Breakthrough Awards. 4xe è il nome globale di Jeep per la sua tecnologia di veicoli ibridi plug-in. La nuova Jeep Wrangler 4xe del 2021, che offre fino a 50 km di propulsione quasi silenziosa, a emissioni zero e solo elettrica, è adatta ai pendolari come auto per uso quotidiano completamente elettricoasenza ansia da autonomia. È anche il fuoristrada Jeep più capace ed ecologico.

“La Jeep Wrangler 4xe raggiunge un nuovo pubblico mescolando in modo creativo la propulsione avanzata con un punto fermo nel mondo fuoristrada”, ha affermato Bryan Vaughn, Presidente degli AutoTech Breakthrough Awards. “È questa combinazione di tecnologia senza sacrificare le capacità fondamentali del Wrangler che ha fatto guadagnare al veicolo il nostro premio Hybrid Technology Solution of the Year”.

Il propulsore combina un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri ad alta tecnologia con due motori elettrici, un pacco batterie ad alta tensione e un cambio automatico a otto velocità TorqueFlite. La coppia dei motori elettrici della Jeep Wrangler 4xe arriva istantaneamente su richiesta del conducente. La catena cinematica offre anche un funzionamento start/stop del motore a risparmio di carburante, senza interruzioni.

I guidatori possono personalizzare il propulsore ibrido per adattarsi al meglio a ogni viaggio con i pulsanti della modalità E Selec sul quadro strumenti. Hybrid, la modalità predefinita, combina la potenza del motore a combustione e dei motori elettrici. Electric dà la priorità al funzionamento del veicolo elettrico fino a quando la batteria non raggiunge la sua carica minima, mentre eSave dà la priorità alla propulsione dal motore a combustione, risparmiando la carica della batteria per un uso successivo.

Trail Rated è un componente necessario per tutti i Jeep Wrangler. Il 4xe è dotato di solidi assali anteriore e posteriore, ripartitore di coppia 4×4 a due velocità a tempo pieno, sospensioni completamente articolate e capacità di guado sull’acqua di 30 pollici.

Tutte le modalità di potenza di Wrangler 4xe sono disponibili quando la trasmissione è spostata su 4Lo. La perfetta integrazione dell’energia elettrica nella trasmissione 4×4 eleva il Wrangler 4xe a nuovi livelli di prestazioni fuoristrada. La Jeep Wrangler 4xe sarà venduta in tutto il mondo e assemblata presso il complesso di assemblaggio di FCA a Toledo in Ohio.

