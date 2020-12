Jeep Wrangler Demon: ecco il progetto di RubiTrux | Video

Jeep ha deciso di rispondere al meglio al nuovo Ford Bronco portando sul mercato la Jeep Wrangler 392 capace di sviluppare una potenza di 477 CV e 637 nm di coppia massima. Tim Kuniskis, Head of Passenger Cars di FCA North America, ha però dichiarato un po’ di tempo fa che il motore Hellcat calza perfettamente nel vano motore dell’iconico fuoristrada.

Il livello successivo sarebbe il propulsore montato sotto il cofano della Dodge Challenger SRT Demon ma una tale versione non è nei piani della casa automobilistica americana perché sarebbe troppo costosa. RubiTrux, però, ha deciso di sostituire il propulsore originale della sua Wrangler JL con quello di una Demon.

Jeep Wrangler: RubiTrux ci mostra un esemplare con motore Demon

L’azienda con sede a Boone (Carolina del Nord) non ha rivelato il prezzo speso per questa conversione ma sappiamo che offre la possibilità di installare un Hellcat da 717 CV al costo di 58.850 dollari (48.676 euro).

Con i suoi 819 CV, la Jeep Wrangler Demon dispone di alcune componenti fornite dall’OEM, un kit di sollevamento, degli pneumatici da 37″, decalcomanie Demon sui paraurti anteriori e sui poggiatesta dei sedili, un paraurti anteriore resistente, dei gradini laterali elettrici e dei cerchi off-road Fuel. La speciale Jeep Wrangler è dotata anche di un verricello e di luci a LED ausiliarie.

Proprio come la Challenger SRT Demon, l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri presente sotto il cofano del fuoristrada è affiancato da una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 velocità ed è in grado di gestire 972 nm di coppia massima. RubiTrux non ha menzionato eventuali modifiche apportate ai differenziali e agli assi ma sicuramente avrà implementato delle parti più robuste per sopportare la potenza extra.

A parte l’Hellcat della Demon, la società offre due alternative: l’Hemi 392 al costo di 35.000 dollari (28.949 euro) e l’aggiunta di un compressore TVS R1900 al V6 da 3.6 litri di serie al costo di 6495 dollari (5372 euro) con incluso nel prezzo un impianto di scarico MagnaFlow.

