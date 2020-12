DS 9 E-Tense: la top di gamma con tecnologia ibrida plug-in

La DS 9 E-Tense è la vettura top di gamma proposta da DS Automobiles. Quest’auto riesce a fondere perfettamente stile e tecnologia. Il design della vettura guarda al passato per diversi aspetti, ispirandosi al grande bagaglio stilistico della casa automobilistica francese.

La sigla E-Tense sta a significare la proiezione del brand verso un futuro in costante evoluzione. Ciò viene testimoniato dalla tecnologia ibrida plug-in presente a bordo, composta da un motore PureTech turbo benzina e da un propulsore elettrico.

DS 9 E-Tense: la top di gamma può contare su un gruppo propulsore ibrido efficiente e performante

Grazie a questo gruppo, l’ammiraglia francese riesce a sviluppare una potenza di ben 225 CV e inoltre la batteria da 11,9 kWh consente di percorrere fino a 50 km in modalità full electric nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

Sfruttando l’esperienza in Formula E, DS Automobiles ha accesso ad una serie di tecnologie per il recupero dell’energia in fase di decelerazione e in quella di frenata. Accanto al gruppo propulsore ibrido troviamo un cambio automatico a 8 rapporti. Soltanto il powertrain elettrico, con i suoi 110 CV e 320 nm, consente alla DS 9 E-Tense di viaggiare senza emissioni fino a una velocità di 135 km/h.

Oltre alla modalità di guida Zero Emission, è disponibile quella Hybrid che gestisce in maniera autonoma il funzionamento dei due motori. Con questa modalità di guida attiva è possibile viaggiare con la vettura usando soltanto il motore a combustione interna, solo quello elettrico oppure entrambi. Il tutto avviene con una fluidità impeccabile che va a favore del piacere di guida. La modalità Sport, invece, consente di sfruttare il massimo potenziale di entrambi i mondi.

La funzione E-Save garantisce una riserva di energia nella batteria da sfruttare successivamente, ad esempio quando bisogna accedere in una zona a traffico limitato. DS Automobiles propone un caricatore di bordo da 7,4 kW che consente di ricaricare la batteria presso una stazione di ricarica domestica o pubblica in 1 ora e 30 minuti. La DS 9 E-Tense è disponibile in due versioni: da 250 CV con due ruote motrici e da 360 CV con quattro ruote motrici.

