Nuovo Opel Mokka-e protagonista della finale di X Factor 2020

Questa sera su Sky sarà annunciato il vincitore di X Factor 2020. Opel è stata la protagonista di questo show come Official Partner, accompagnando i concorrenti durante tutto il loro percorso fino ad arrivare all’attesissima finale.

A bordo della Corsa-e, i partecipanti di X Factor 2020 si sono spostati dal teatro di Roma (dove sono avvenute le selezioni) alla Sky Wifi Arena per affrontare la fase dei Live Show. Sono state molte le occasioni che hanno dato la possibilità di apprezzare da vicino l’Opel Corsa a zero emissioni.

Nuovo Opel Mokka-e: il SUV 100% elettrico affianca la Corsa-e nel famoso show

Quest’ultima vettura è stata affiancata in questi giorni della finale dal nuovo Opel Mokka-e, ossia la versione 100% elettrica della nuova generazione del SUV compatto. Il veicolo è stato protagonista di un contenuto dedicato ai quattro finalisti: Road to the Finale. Dopo il brand ambassador Mika, i quattro finalisti Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P sono stati i primi a salire a bordo del nuovo Mokka-e per il viaggio più importante, quello verso la finalissima.

All’interno di questo video, ogni finalista ha raccontato gli highlight del proprio percorso, dal primo incontro con i giudici fino alle aspettative e sensazioni in attesa della finale. Si tratta di un contenuto esclusivo che verrà trasmesso in onda durante l’Ante Factor prima della finale di X Factor 2020 e sarà disponibile sulle properties digital di Opel.

