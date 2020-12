La Nuova Fiat 500 Elettrica si aggiudica il Green Car Award agli Automobiles Awards

La Nuova 500 Elettrica continua a ricevere riconoscimenti e premi che la pongono in posizione di rilievo nel panorama delle piccole citycar elettriche del Vecchio Continente. Si può infatti dire che la Nuova 500 Elettrica rappresenta il primo veicolo esclusivamente alimentato dall’elettricità prodotto in casa Fiat su un pianale appositamente realizzato.

Durante la cerimonia virtuale dell’Automobile Awards 2020 del 7 dicembre scorso, che aveva già premiato anche la nuova Peugeot 3008, la Nuova Fiat 500 Elettrica si è aggiudicata il Green Car Award tra i 16 concorrenti della sua categoria. L’icona italiana è stata nominata vincitrice da una giuria composta da esperti automobilistici, amatori ma anche utenti comuni, tra cui l’ospite d’onore: l’attore e umorista Arnaud Ducret.

La 500 della rivoluzione

Primo modello 100% elettrico del Gruppo FCA, la Nuova 500 Elettrica viene quindi premiata per le forti scelte che ne hanno determinato il design e il processo produttivo: la Nuova Fiat 500 mette infatti la sua emblematica popolarità al servizio della mobilità sostenibile, connessa e autonoma, il tutto portando con sé la forza del suo design e il suo piacere di guida.

Si fa quindi partecipe non solo di una vera e propria rivoluzione. È anche la reincarnazione di uno spirito che deve ispirare il rinnovamento. La terza generazione dell’iconica citycar del Lingotto è quindi totalmente nuova: più ampia, più tecnologica, destinataria di un nuovo stile. Prima auto 100% elettrica del gruppo FCA ma resta sempre una vera 500. La sua batteria da 42 kWh le consente un’autonomia piuttosto elevata: fino a 320 km nel ciclo WLTP con la disponibilità di un caricabatteria da 85 kW di serie. Pertanto, bastano 5 minuti per avere una riserva di carica sufficiente a coprire 50 chilometri, più di quanto necessario per un uso quotidiano medio. E il caricabatteria rapido può anche caricare la batteria fino all’80% in soli 35 minuti.

Le sue prestazioni sono decisamente interessanti, grazie alle ottime doti del propulsore con una potenza di 87 kW che gli consente una velocità massima di 150 km/h (autolimitata), un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi e da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi. La Nuova 500 viene proposta nelle varianti Berlina, Cabriolet e l’inedita Trepiuno con piccola portiera posteriore sul lato passeggero con apertura controvento per facilitare l’accesso a bordo.

Il trofeo è stato consegnato a Philippe Vautier, Brand Director di Fiat e Abarth per la Francia, che ha dichiarato: “questo premio è un’ottima notizia per questa nuova generazione di 500 appena arrivata in Francia. La storia d’amore tra la Fiat 500 e la Francia continuerà quindi, soprattutto perché in contemporanea prosegue la sua carriera la seconda generazione con motorizzazione ibrida”.

