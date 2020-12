Mopar svela le sue idee regalo per il Natale

Mopar può regalare un sorriso a qualsiasi appassionato di auto durante le festività natalizie con oltre 500.000 parti e accessori di qualità testati e supportati in fabbrica, una linea completa di abbigliamento e merce di marca, servizi di esperti e protezione del veicolo.

Ecco solo alcune idee regalo per le vacanze Mopar:

Mascherina facciale in cotone Mopar riutilizzabile: la mascherinaa facciale super morbida, nera, in cotone 100% presenta il logo Mopar impilato Omega M. Taglia unica.

Protezione per schermo multimediale: realizzata con pellicola trasparente antistatica, la protezione per touchscreen antiriflesso e antigraffio è disponibile per touchscreen da 7 pollici e 8,4 pollici.

Ornamento natalizio in cristallo Mopar: mostra il tuo apprezzamento per le parti prestazionali testate in fabbrica e di qualità con questo ornamento natalizio in cristallo inciso che presenta il logo Omega M Mopar inciso al centro di un lato. L’ornamento ha un diametro di tre pollici e include un cordino elastico in argento da due pollici e una confezione regalo.

Felpa con cappuccio HEMI da uomo: comoda felpa con cappuccio verde lime e nera presenta una grafica HEMI in nero sul petto a sinistra appena sopra la grande tasca a marsupio, insieme alla scritta Mopar sulla manica destra. Disponibile in taglie che vanno dalla piccola alla XXXL.

Borsa da carico: proteggi gli oggetti con questa borsa portatile per la gestione del carico che si piega facilmente per riporla e si apre a 24 pollici per 15 pollici. Questa funzione include anche separatori che creano fino a quattro scomparti. Adatto a tutti i veicoli Jeep®. Una varietà di borse portaoggetti è disponibile da Mopar e include loghi di marchi di veicoli specifici.

Zaino Mopar Oakley Holbrook: questo zaino spazioso e confortevole presenta uno scomparto principale con doppia cerniera, una custodia interna imbottita che si adatta a un laptop o tablet da 15 pollici e schienale e spallacci imbottiti. Il logo blu Omega M-stacked Mopar è ricamato sul davanti.

Giacca softshell da donna Mopar: la giacca softshell da donna a tre stagioni ultra liscia, ultra morbida e dalla vestibilità atletica offre calore e protezione dagli elementi. Dotata di tasche frontali con zip con logo Mopar impilato Omega M ricamato sulla zona sinistra del petto in bianco e blu, la giacca è disponibile in taglie che vanno dalla piccola alla XXXL.

Tappetini per tutte le stagioni: Proteggi le aree del pavimento del tuo veicolo con tappetini a pareti alte, a forma di secchio, progettati per fornire la massima copertura e protezione da umidità, neve, fango, sporco e sporcizia. Tutti i tappetini includono il logo del marchio del veicolo specifico e sono stampati in nero. I tappetini ariete sono disponibili anche in marrone.

Kit specchietti apriporta: disponibile per i modelli Jeep Wrangler e Jeep Gladiator di ultima generazione , il kit specchietti apribili con retro in fabbrica consente ai proprietari di godersi in sicurezza la migliore esperienza di guida all’aria aperta. Quando le portiere anteriori originali installate in fabbrica con specchietti montati vengono rimosse, due specchietti laterali montati separatamente possono essere installati rapidamente e facilmente per una migliore vista posteriore.

