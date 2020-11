Jeep Renegade: Mopar lancia un innovativo gancio traino

Mopar ha ufficializzato in Brasile nelle scorse ore il primo gancio traino integrato nel paraurti. Disponibile per qualsiasi versione del Jeep Renegade (e di qualsiasi model year), la novità è acquistabile presso le 191 concessionarie Jeep presenti nel grande paese sudamericano e si distingue non solo per il suo aspetto ma anche per la sua robustezza.

Luís Santamaria, direttore di Mopar America Latina, ha detto: “Il gancio traino è tra gli accessori più ricercati dai possessori del Renegade e con questo lancio offriamo in esclusiva il meglio in termini di sicurezza e design“. Il paraurti del veicolo viene tagliato e la parte in acciaio presente dietro viene sostituita da una realizzata con le stesse specifiche e che include già il gancio traino.

Jeep Renegade: Mopar presenta un nuovo gancio traino innovativo progettato per il SUV

La punta può essere rimossa in maniera molto semplice, fornendo maggiore sicurezza quando l’accessorio non viene usato. La finitura si adatta perfettamente con la cornice che copre il ritaglio del paraurti, dando l’impressione che il Jeep Renegade sia stato assemblato con questo accessorio integrato.

Naturalmente, la casa automobilistica americana darà la possibilità di aggiungere il gancio al momento dell’ordine del veicolo in modo da poter essere installato in fabbrica, come già avviene con diversi altri accessori disponibili per una serie di modelli FCA.

Il nuovo gancio traino proposto da Mopar è stato realizzato con un acciaio speciale ad alta resistenza che porta diversi vantaggi per il cliente. Ad esempio, non impatta sulla distanza dal suolo e sull’angolo di uscita del veicolo a differenza di quanto accade con altri prodotti venduti sul mercato.

Con un peso di 13 kg e una capacità di traino di 400 kg, il nuovo gancio traino per il Jeep Renegade è disponibile a un prezzo di listino di 1650 R$ – 259 euro – (inclusa l’installazione dell’intera parte metallica).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI