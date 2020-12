Nuova Opel Corsa: sarà questo il suo aspetto

Nonostante il suo status di primo modello nato sotto l’era PSA , Opel Corsa ha mancato di poco la rivoluzione stilistica avviata dal marchio, non molto tempo fa. Dopo essere stata lanciata nel 2019, l’attuale generazione di Corsa dovrebbe essere aggiornata per essere in sintonia con il resto della gamma, in termini di design, a partire dal 2022.

Quando nel 2017 General Motors ha venduto Opel al gruppo PSA, quest’ultimo decise subito di abbandonare il nuovo progetto di Opel Corsa avviato dagli americani e il cui lancio era previsto per il 2018. All’epoca dunque si trattò di sviluppare un modello nuovo di zecca in 18 mesi, sulla base tecnica di quella che divenne in seguito la nuova Peugeot 208.

Allo stesso tempo, Carlos Tavares decise di puntare con i designer ad una nuova e forte identità stilistica per far uscire la casa tedesca dalla crisi in cui era finita. Da questo intenso brainstorming è nata la Vizor, una fascia orizzontale che ospita i fari, la calandra e il logo, sotto una finestra in plexiglass. All’inizio del 2021, la sua prima applicazione commerciale sarà incarnata dalla nuova Mokka.

Opel Corsa potrebbe accelerare la genesi del suo restyling per arrivare sul mercato prima della fine dell’anno 2022, solo tre anni dopo il suo lancio. La nuova Opel Corsa dunque dovrebbe subire una profonda trasformazione che logicamente influenzerà lo stile dello scudo, ma che dovrebbe risparmiare i parafanghi anteriori, per ragioni di economia.

L’altro pilastro di questo lifting probabilmente risiederà nella riprogettazione degli interni. Tecnicamente molto vicina alla nuova Mokka, la Opel Corsa rinnovata potrebbe facilmente adottare il suo cruscotto e beneficiare del duo di schermi Pure Panel che caratterizzerà i futuri abitacoli Opel. Qui vi mostriamo un render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere il nuovo aspetto di una futura Corsa dopo il restyling.

