Citroën presenta la gamma C-Series nel Regno Unito

Citroën ha annunciato nelle scorse ore nel Regno Unito i nuovi modelli appartenenti alla C-Series che si posizionano nelle gamme C3, C3 Aircross e C5 Aircross. I nuovi veicoli entry-level fanno parte di un rinnovamento della line-up della casa automobilistica francese proposta nel mercato britannico che ha visto le vecchie varianti Touch, Feel e Flair essere sostituite con C-Series, Sense e Shine.

Per gli interessati alla Citroën C3 C-Series, si parte da 13.980 sterline (15.498 euro). A questo prezzo si ottengono vernice metallizzata, fari a LED, cerchi in lega da 16”, display touch da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto. La versione C-Series porta con sé anche un nuovo pacchetto chiamato Anodised Deep Red il quale aggiunge finiture rosse attorno ai fendinebbia e agli Airbump, oltre a specchietti revisori esterni in nero lucido e tetto nero bicolore.

Citroën C-Series: la nuova versione base debutta nelle gamme C3, C3 Aircross e C5 Aircross

La C3 C-Series è dotata poi di vetri oscurati, fari con attivazione automatica e aria condizionata automatica. Di serie, sono disponibili anche diversi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza come l’avviso di deviazione dalla corsia, il cruise control, il riconoscimento del segnale di velocità e i sensori di parcheggio posteriori.

Sotto il cofano è presente il motore benzina PureTech 1.2 che sviluppa una potenza di 83 CV. Questo è abbinato a un cambio manuale a 5 marce che consente alla vettura di emettere solo 24 grammi di anidride carbonica per km.

Per quanto riguarda la Citroën C3 Aircross C-Series, abbiamo a bordo delle caratteristiche diverse. Come la C3, ci sono un rivestimento esterno rosso, cerchi in lega da 16” e logo C-Series presente sulle portiere. Tuttavia, la C3 Aircross C-Series fa a meno della vernice metallica standard.

Al prezzo di partenza di 17.000 sterline (18.846 euro), abbiamo un equipaggiamento di sicurezza simile alla C3. Sotto il cofano, però, troviamo un propulsore più potente: il turbo benzina PureTech 110 da 1.3 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Tale propulsore produce 135 grammi di CO2/km.

Infine, abbiamo la Citroën C5 Aircross C-Series che parte da 25.755 sterline (28.552 euro). Sotto il cofano troviamo lo stesso motore turbo benzina da 1.2 litri della C3 Aircross ma in questo caso produce 130 CV. Anche su questa troviamo il cambio manuale a 6 velocità.

Altre caratteristiche proposte dalla C5 Aircross C-Series includono retrocamera, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, accesso senza chiave, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fari a LED, cerchi in lega da 18″ e navigatore satellitare. La produzione della gamma C-Series inizierà questo mese mentre le prime consegne ai clienti britannici non sono previste fino all’inizio del prossimo anno.

