Fiat Strada 2021: lanciata la nuova campagna pubblicitaria in Brasile

Il nuovo Fiat Strada promette di essere un grande successo in Brasile, con la casa automobilistica torinese che ha già raggiunto le 6000 vendite nei primi 10 giorni in cui il modello è stato proposto in vendita.

Con l’obiettivo di convincere un numero ancora maggiore di clienti, il marchio di FCA ha lanciato una campagna pubblicitaria in Brasile dedicata alla nuova generazione del pick-up compatto che vede protagonista Elvis Presley ormai scomparso.

Fiat Strada 2021: ecco il nuovo spot pubblicitario lanciato in Brasile per l’ultima generazione del pick-up

Il video, intitolato “The Legend”, è stato lanciato la settimana scorsa con il re del rock al centro dell’attenzione. In particolare, la clip mostra un giovane Elvis Presley esibirsi in uno spettacolo quando un esemplare rosso del Fiat Strada 2021 interrompe all’improvviso la sua performance.

A quel punto, Elvis salta alla guida del veicolo e inizia a guidarlo attraverso diversi studi di registrazione e set cinematografici, dimostrando le qualità del pick-up lungo il percorso. Durante la guida, il giovane Presley attraversa un deserto, combatte contro alcuni samurai e supera una luna piena fino ad arrivare alla fine all’evento di lancio del nuovo Fiat Strada.

Alcuni potrebbero essere consapevoli dei gusti sulle auto che aveva Elvis Presley, quindi vederlo alla guida del nuovo Strada potrebbe sembrare strano. A quanto pare, però, Fiat Brasile e i suoi partner Leo Burnett Brazil e Globo Group non si sono preoccupati di questa cosa.

Pedro Prado, Leo Burnett Brazil Creative VP, ha dichiarato: “È un onore contribuire alla campagna per il lancio del prodotto principale di Fiat di quest’anno, una campagna che è alla pari con la storia di questo marchio stimolante. È un barlume di speranza, in questi tempi difficili, che la creatività, l’eccellenza produttiva e queste due leggende – Fiat Strada ed Elvis – non moriranno mai“.