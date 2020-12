DS Automobiles ha dato il via nelle scorse ore agli ordini del modello speciale DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Louvre in Germania. Con questa speciale edizione unica, la casa automobilistica francese porta un pezzo di storia dell’arte a tutti i fan del famoso museo parigino.

Grazie all’innovativa tecnologia ibrida plug-in sviluppata dal marchio di PSA, la versione E-Tense crea un equilibrio unico tra passato e futuro. Tramite un semplice tocco sul display touch centrale del sistema di infotainment, è possibile accedere alle 182 opere d’arte presenti presso il Louvre e ascoltare dei podcast informativi ed emozionanti.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Louvre: la speciale edizione del SUV ora è disponibile anche in Germania

La DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Louvre presenta numerose caratteristiche speciali sia interne che esterne che ricordano uno dei musei d’arte più famosi al mondo. Per quanto riguarda i prezzi, il costo è di 62.340 euro (IVA inclusa).

Parlando della speciale vettura, Lukas Dohle – amministratore delegato di DS Automobiles – ha detto: “Con la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Louvre, stiamo combinando la storia dell’arte con la tecnologia del futuro. DS non combina solo un motore a benzina e un propulsore elettrico ma unisce anche arte e piacere di guida. Con questo modello portiamo ancora una volta Parigi ai nostri clienti tedeschi e soddisfiamo la nostra pretesa di creare esperienze che vanno oltre i prodotti“.

La DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Louvre si basa sull’allestimento Grand Chic e sull’ispirazione DS Opera Art Basalt-Black. Il design esterno permette di distinguere l’edizione speciale dal modello standard come ad esempio lo stemma Louvre che adorna il cofano anteriore, il portellone e le portiere anteriori. Gli elementi decorativi in nero lucido mettono in risalto la parte frontale.

Sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni neri è presente il motivo piramidale inciso al laser che sottolinea l’attenzione ai dettagli e l’aspetto elegante dello speciale crossover. Inoltre, sono stati implementati i nuovi cerchi in lega Alexandria da 20″. All’interno, il motivo piramidale è affiancato da un ornamento 3D sul cruscotto, sul rivestimento in nappa del vano portaoggetti centrale e altro ancora.

La DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Louvre viene proposta di serie con barre nere sul tetto, apertura a mani libere del portellone, DS Drive Assist e sedili con funzione di riscaldamento e ventilazione. Oltre alla le varie opere disponibili, tutti gli acquirenti della versione limitata ricevono una carta per accedere in modo illimitato e gratuito alle mostre speciali del Louvre e dei Musei Eugène-Delacroix.

